اتفاق «أرامكو - بتروناس» يعزز حصة السعودية في آسيا

سنغافورة (رويترز)

قطعت السعودية شوطاً كبيراً في السباق على الحصة السوقية في آسيا، بعدما اتفقت، أمس، على ضخ سبعة مليارات دولار، في مجمع للبتروكيماويات والتكرير في ماليزيا. ومن شأن استثمار شركة أرامكو السعودية في مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد) الماليزي ضمان منفذ لتوريد الخام السعودي على مدار عقدين على الأقل، وتعزيز محفظة الشركة في أنشطة المصب، قبيل طرح عام أولي العام المقبل.

والمنافسة حادة في آسيا بين المنتجين، ومن بينهم روسيا، وآخرون من الشرق الأوسط، مثل العراق والكويت وإيران. ويوفر نمو الطلب في آسيا الملجأ الوحيد للإنتاج، خاصة بعد أن خسر المنتجون حصة سوقية في الولايات المتحدة نتيجة لزيادة إنتاج النفط الصخري هناك. وشراء حصة في مصفاة نفط كبيرة، مع وعد بتزويدها بالخام، تكتيك مجرب، وأثبت نجاحاً، يستخدمه المنتجون لضمان زبائن. واشترت روسيا أكبر منتج للخام في العالم حصة كبيرة في مصفاة إيسار الهندية، وتخطط لبناء مصفاة أخرى في إندونيسيا مع برتامينا الحكومية.

وقال جوردون كوان، رئيس أبحاث النفط والغاز في آسيا لدى نومورا: «الاستثمار حكيم، إذ يضمن أن بإمكان السعودية أن تزيد حصتها السوقية في آسيا، في وقت يحل فيه إنتاج النفط الصخري الأميركي المتزايد محل الخام السعودي في السوق الأميركية. أن تكون أرامكو مساهمة في مصفاة هذا سيعطيها اليد العليا عندما تتنافس مع منتجين آخرين من داخل أوبك، مثل إيران والعراق، وجميعهم يستهدفون المزيد من مبيعات النفط لآسيا». كما عززت أرامكو علاقاتها مع إندونيسيا أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، من خلال توريد 270 ألف برميل من الخام يومياً لمصفاة سيلاكاب التي تملكها برتامينا بعد الاستحواذ على حصة نسبتها 45 ٪. ومن شأن الاتفاق الماليزي تعزيز الطرح العام الأولي لأرامكو، والذي توقع مسؤولون سعوديون أن يقدر قيمة الشركة بما لا يقل عن تريليوني دولار، من خلال بيع حصة نسبتها خمسة بالمئة في الشركة. وقال جون دريسكول، الخبير المخضرم في قطاع النفط ومدير شركة جيه.تي.دي إنرجي للاستشارات في سنغافورة: «إنه اتفاق سليم، ويبدو جيداً للطرح العام الأولي. أرامكو السعودية ستدفع 25 ٪ من تكلفة المشروع، وستضمن الحق في توريد 50 ٪ من لقيمها».