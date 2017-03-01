60 دولاراً لبرميل النفط رهان المنتجين في 2017

دبي، لندن (رويترز)

قالت خمسة مصادر من دول «أوبك» وصناعة النفط، إن السعودية تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل هذا العام.

وقالت المصادر، إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في «أوبك» وحلفاؤها أنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأميركي.

وارتفعت أسعار الخام أكثر من 14 % منذ اتفاق نوفمبر الماضي، لكن ما زال يجري تداولها عند نحو 56 دولارا للبرميل، على الرغم من مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب «أوبك» والمنتجين المستقلين.

وقال مسؤولون في «أوبك» مرارا، إن المنظمة لا تستهدف سعرا محددا للنفط، وإن تركيزها ينصب على تقليص المخزونات العالمية ومساعدة السوق على استعادة توازنها، لكن خلف الأبواب المغلقة تأمل الرياض وحلفاؤها في أن يروا مستويات أعلى للأسعار، نظرا لأن انخفاض أسعار الخام ضغط على الأوضاع المالية لتلك الدول، وأجج المخاوف من حدوث نقص في الإمدادات في المستقبل.