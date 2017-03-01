دبي (الاتحاد)

أعلنت «أيه أف أس» لإدارة خدمات المرافق، عن توقيع اتفاقية تعاون مع الصكوك الوطنية، لإطلاق مبادرة الادخار الشخصي لأكثر من 3500 عامل في مشاريع الشركة المختلفة في أنحاء دولة الإمارات، بحسب بيان أمس. وبموجب المبادرة، ستقدم «أيه أف أس» صكوكاً وطنية لشريحة العمال من موظفي الشركة على شكل منحة، يرافق ذلك حملة تعريف وتثقيف واسعة عن أهمية التخطيط المالي، والانضباط، والادخار، والاستثمار، لتحسين المستقبل المالي لأسرهم.

وقال طارق شوهان، الرئيس التنفيذي لـ«أيه أف أس»: «نعتقد أن هذه المبادرة ذات أهمية كبرى، وتهدف إلى توعية العمال عن طرق الادخار والاستثمار المختلفة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة. وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة رئيسة لاستثمار المدخرات، عبر الصكوك الوطنية، لتحقيق النمو والعائد على الاستثمار المستدام من جهة، ومن جهة أخرى نأمل أن الانتشار الواسع لهذه المبادرة سوف يؤدي إلى دفعة كبيرة للاقتصاد المحلي وإعادة توجيه جزء من تحويلات العاملين، إلى منصات المدخرات المحلية، كقناة استثمارية مجدية ومستدامة». وتابع شوهان: «يشكل برنامج الادخار، خطوة أولى من ضمن سلسلة من المبادرات التي نعتزم إطلاقها هذا العام. وسوف نستمر في إطلاق حملات أخرى مبتكرة لتكريم موظفينا، الذين هم أساس وجوهر نمونا ونجاحنا». من جانبه، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي للصكوك الوطنية: «نحن واثقون من تحقيق نتائج إيجابية فدراساتنا تشير إلى أن 22 % من العمال المشاركين في برنامج الادخار، تمكنوا من ادخار 10 إلى 20 % على الأقل من دخلهم الشهري، والتي تعد نسبة أعلى من بقية الشرائح في الدولة». وأضاف: «إن فلسفة عملنا تركز على دعم الشرائح الاجتماعية التي تشكل فئة الوافدين في الدولة، ونقدّر جهود العمال الذي يسهمون في بناء وتطوير دولة الإمارات العربية المتحدة ونراعي حاجتهم إلى برامج ادخار تتوافق مع ميزانياتهم. نأمل أن تسهم شراكتنا مع (أيه أف أس) بتشجيع مؤسسات أخرى على إطلاق مبادرات مماثلة في مختلف أنحاء الدولة. كما ندعو الوافدين إلى مواصلة مسيرة نجاحهم التي تنعكس إيجاباً على واقع ومستقبل الإمارات مع الحرص على حماية مستقبلهم من خلال الادخار المنتظم والاستفادة من نظام المكافآت الذي توفره الصكوك، بحيث يتوافق مع كل الميزانيات، ويلبي تطلعات كل الفئات الاجتماعية في الإمارات».