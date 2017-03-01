أبوظبي تستضيف «تحدي سيتي» 15 مايو

أبوظبي(الاتحاد)

كشف سوق أبوظبي العالمي عن شراكته الجديدة مع «سيتي بنك»، لتنظيم فعالية «تحدي سيتي للتكنولوجيا من أجل النزاهة» (تي 4 آي)، الحدث العالمي المخصص لاستعراض التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا المالية، والذي يقام في العاصمة أبوظبي يوم 15 مايو المقبل، كونها أحد 6 مدن مختارة لاستضافة التحدي إلى جانب بيونس آيرس، ودبلن، وحيدر آباد، ومكسيكو سيتي، وسنغافورة.

وتعد فعالية تحدي (تي 4 آي)، مبادرة تشاركية عالمية يقودها «سيتي بنك» لتحفيز تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز من معايير وممارسات النزاهة ومكافحة الفساد المالي في القطاعين العام والخاص، وذلك بالتعاون مع شركاء من المؤسسات العامة والأطراف المعنية، حيث تستقطب الفعالية مشاركة أعداد كبيرة من الشركات والأفراد المبتكرين في القطاع التكنولوجي، وتقدم برنامجاً عالمياً فريداً عبارة عن «مسرعات افتراضية» لتطوير حلول ابتكارية تدعم تحقيق الشفافية والنزاهة.

وتتيح الفعالية للمشاركين المتأهلين للمراحل النهائية من التحدي، استعراض حلولهم المتخصصة في التكنولوجيا المالية في إحدى المدن العالمية الست التي تحتضن التحدي العالمي في عام 2017، وتقديم عروض خدماتهم وحلولهم أمام لجنة تحكيم متخصصة تضم عدداً من كبار المسؤولين والمعنيين في «سيتي بنك» ومختلف الأطراف المعنية والشريكة.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: «تكمن أهمية شراكتنا مع «سيتي بنك» لتنظيم هذا التحدي العالمي للتكنولوجيا المالية في مقرنا بجزيرة الماريه، في تماشي أهداف هذه المبادرة مع الالتزام المستمر طويل الأمد لأبوظبي، والخطة الاستراتيجية لسوق أبوظبي العالمي لتطوير منصة مفتوحة ومتكاملة ومستدامة للتكنولوجيا المالية تعزز بناء مجتمع حيوي وبيئة مواتية لتلبية كل احتياجات مجتمعات المال والأعمال المحلية والعالمية».