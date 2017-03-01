صندوق أبوظبي للتنمية: إنجاز 90 % من مشروع محطة كهرباء في بنجلاديش

أبوظبي (الاتحاد)

بلغت نسبة الإنجاز في مشروع محطة كهرباء شيخ البهاء إلى 90%، فيما بلغت إنجاز مشروع ربط الطرق جنوب شرق آسيا 22%، بحسب بيان لصندوق أبوظبي للتنمية الذي يمول المشروعين في بنجلاديش.

وتفقدت بعثة فنية من الصندوق مراحل سير المشروعين، وقالت إنه يتوقع تدشين مشروع محطة الكهرباء بنهاية 2017 قبل الموعد المحدد له، مشيرة إلى أن مشروع المحطة بدأ في مارس 2016، ويساهم الصندوق في تمويله بـ 115 مليون درهم.

وأشارت البعثة الفنية إلى أنه تم بالفعل تشغيل المرحلة الأولى من مولدات الغاز في المحطة بطاقة 150 ميجاوات في المحطة، فيما سيتم إنجاز مولدات الوقود المزدوج في أكتوبر 2017، لتوليد الكهرباء بطاقة إجمالية قدرها 225 ميجاواط. ويهدف المشروع إلى دعم استقرار نظام الشبكة القومية للكهرباء في بنجلاديش، وتلبية احتياجات منطقة العاصمة دكا.

وحول مشروع ربط الطرق جنوب آسيا (SASEC) الذي بدأ العمل الفعلي على تنفيذه في مارس عام 2016، فقد أكدت البعثة أنه تم إنجاز 22% منه، مضيفة أنه جارٍ العمل على تنفيذ المشروع وفق الاتفاقات المبرمة بين الصندوق وحكومة بنجلاديش، وحسب الخطة الزمنية الموضوعة. وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، إن «الصندوق يرتبط بعلاقات مميزة مع حكومة بنجلاديش بدأت في عام 1976»، ووصف العلاقات بأنها تتسم بالتعاون البناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على أفراد المجتمع المحلي في بنجلاديش. وأضاف أن الصندوق مول خلال السنوات الماضية 8 مشروعات تنموية بقيمة إجمالية بلغت 692 مليون درهم، غطت قطاعات عدة، أهمها النقل، الزراعة والري، الكهرباء والماء، والصناعة، مشيرا إلى أن هدف البعثات الفنية للصندوق هو متابعة تنفيذ المشروعات ميدانياً والتعرف إلى مراحل سير العمل وضمان إنجاز المشروع بكفاءة وفعالية وضمن المدة الزمنية المحددة.

يذكر أن الصندوق يستثمر في شركة «الإمارات وبنجلاديش للاستثمار»، وتبلغ مساهمة الصندوق في هذه الشركة 60% من رأس المال، وتهدف الشركة إلى تقديم القروض الميسرة الخاصة لمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تنعكس بشكل إيجابي على حياة المجتمع البنغالي.