«ديوا» تختص بإنشاء وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي

دبي (الاتحاد)

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تعميما رقم 1 لعام 2017 بشأن إنشاء وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة دبي، يقضي بموجبه أن يتم رجوع الجهات العامة والخاصة والمطورين في الإمارة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قبل الشروع في إنشاء أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أي محطات لشحن السيارات الكهربائية للحصول على موافقة الهيئة، حيث ستقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف الحفاظ على المتطلبات الفنية والتقنية والمعايير المتبعة من قبل الهيئات المعنية.

وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي في بيان أمس: «تعمل كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات، ضمن الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، على تنفيذ «مبادرة دبي للتنقل الأخضر» لتعزيز استخدام وانتشار السيارات الكهربائية والهجينة، للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، تماشياً مع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، وتحقيقاً لاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021».

ومن جهته، قال أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: «يعمل المجلس الأعلى للطاقة في دبي على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي، حيث وضع التوجيه رقم 1/‏‏2016 للمجلس الأعلى للطاقة هدفاً للهيئات الحكومية يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع أسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع المشتريات الجديدة ابتداءً من عام 2016 وحتى عام 2020، بحيث تصل نسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2% بحلول عام 2020، ولتنمو هذه النسبة وتصل إلى 10% بحلول 2030».

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي.