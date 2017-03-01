«ديوا» تختص بإنشاء وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في دبي

دبي (الاتحاد)
أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تعميما رقم 1 لعام 2017 بشأن إنشاء وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة دبي، يقضي بموجبه أن يتم رجوع الجهات العامة والخاصة والمطورين في الإمارة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» قبل الشروع في إنشاء أو تركيب أو تشغيل أو صيانة أي محطات لشحن السيارات الكهربائية للحصول على موافقة الهيئة، حيث ستقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات، وذلك بهدف الحفاظ على المتطلبات الفنية والتقنية والمعايير المتبعة من قبل الهيئات المعنية.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي في بيان أمس: «تعمل كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات، ضمن الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، على تنفيذ «مبادرة دبي للتنقل الأخضر» لتعزيز استخدام وانتشار السيارات الكهربائية والهجينة، للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري، تماشياً مع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050، وتحقيقاً لاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021».
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يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي أنجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي.