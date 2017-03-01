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تنجزها قبل نهاية عام 2017

«أدنوك للتوزيع» تطلق أكبر محطة لتزويد المركبات بالغاز الطبيعي في المنطقة
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «أدنوك للتوزيع» أكبر محطة خدمة توفر وقود الغاز الطبيعي للمركبات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي، حيث ستقع المحطة الجديدة في منطقة محاوي على الطريق السريع بين مدينتي أبوظبي والعين، وتتمتع بقدرة ضخ تبلغ 2850 متراً مكعباً في الساعة، وهي القدرة الأعلى من نوعها في المنطقة، بحسب بيان أمس.

ويتوقع اكتمال تشييد المحطة الجديدة قبل نهاية عام 2017، ما سيرفع عدد محطات الخدمة التي تزود الغاز الطبيعي للمركبات في إمارة أبوظبي إلى 31 محطة، حيث كانت الشركة قد افتتحت سبع محطات جديدة للغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي خلال عام 2016.

أما في الوقت الراهن، فيبلغ العدد الإجمالي لمحطات تزويد وقود الغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 28 محطة، لتصبح إمارة أبوظبي أكبر تجمع لمحطات الخدمة التي تقدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة على مستوى المنطقة. وأسهمت الحملات التسويقية المكثفة التي تنظمها وتديرها شركة أدنوك للتوزيع إلى جانب عمليات التوسع المستمرة في البنية التحتية الخاصة بوقود الغاز الطبيعي للمركبات؛ في زيادة معدل استخدام هذا الغاز بنسبة 50% في إمارة أبوظبي خلال عام 2016.

وفي ظل وجود أكثر من 5.500 مركبة تم تحويلها لتستخدم الغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي حالياً، يشكل هذا الرقم الأعلى من نوعه لمثل هذه المركبات في الدولة.

ويعتمد الغاز الطبيعي للمركبات الذي توفره «أدنوك للتوزيع» على تقنية الغاز الطبيعي المضغوط، الذي يعتبر بديلاً أنظف لأغراض التنقل. ويمكن استخدام هذا الغاز في جميع وسائل النقل كالمركبات الصغيرة، والحافلات بأنواعها، والشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية. ... المزيد
     
 

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