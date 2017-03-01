«دو» تختار حلول «جنباند» للتقنية الافتراضية

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «جنباند»، لحلول الاتصال التفاعلي الحي، أن شركة «دو» اختارت حلول جنباند للتقنية الافتراضية لمهام شبكتها، المعروفة بتقنية «Network Functions Virtualization) «NFV)، إضافة إلى نظم التحكم باتصال الشبكة المعروفة بـ «Session Border Controller) «SBC) لتزويد شبكة «دو» بقدرات تقنية رائدة تتيح الاستفادة من تطبيقات تعزز الاتصال بين عناصر الشبكة بشكل لحظي ومستمر، لتكون الأولى في الشرق الأوسط التي تطبق هذا النوع من الحلول.

وتعتبر هذه خطوة مهمة في مساعي شركة دو للانتقال إلى نموذج تشغيل للشبكة قائم على الحوسبة السحابية بالكامل، بحسب بيان أمس. وأوضحت «جنباند» أن حلول SBCو VNF تتضمن قدرات لمعالجة الوسائط والمحتوى ضمن برمجيات خاصة، ما يمنح شركة دو إمكانيات متطورة ومستقلة وقابلة للتوسعة حسب الحاجة في معالجة المحتوى وإشارات شبكتها، ويصل ذلك لأكثر من 100 ألف دورة اتصال على الشبكة. يذكر أن هذه السعة يمكن مشاركتها عبر أكثر من فئة لتطبيقات الشبكة الافتراضية، وهي تقنية تمكن مشغلي الاتصال من تحقيق نسب توفير كبيرة في الكلفة ومنصة انتقال سهلة لبيئة قائمة على شبكة افتراضية وسحابية بالكامل.