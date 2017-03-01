«ميرال»: 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً في «عالم وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت ميرال في بيان أمس أن مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» الترفيهية، المغلقة الممتدة على مساحة 1.65 مليون قدم مربعة، تضم 29 لعبة وعروضاً ترفيهياً ومرافق ترفيهية تفاعلية. وتشتمل المدينة الترفيهية- التي توفر تجارب غامرة بمستويات عالمية- أيضاً على منافذ البيع بالتجزئة تضم مجموعة واسعة من منتجات «وارنر براذرز» المعروفة، فضلاً عن مجموعة كاملة من خيارات المأكولات والمشروبات؛ بما في ذلك المطاعم والمأكولات السريعة.

ويجمع «عالم وارنر براذرز أبوظبي» شخصيات «سوبر هيروز» و«سوبر فيلنز» من مجموعة «دي سي يونيفرس» مثل «باتمان» و«سوبرمان» و«ووندر وومن»، بالإضافة إلى شخصيات «وارنر براذرز» الكرتونية مثل «باجز بوني»، و«سكوبي دو»، و«توم وجيري» مما يجعل منها وجهة عائلية مفضلة لمحبي هذه الشخصيات من كافة الأعمار.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة ميرال: «يسعدنا الإعلان على عدد من الألعاب والمرافق الترفيهية في «عالم وارنر براذرز أبوظبي». ونحن في غاية السعادة برؤية خطة العمل تسير وفق ما هو مخطط لها لافتتاح المدينة الترفيهية في عام 2018».

وأضاف الزعابي: «إن «عالم وارنر براذرز أبوظبي» يمثل خطوة مهمة في الارتقاء بمكانة جزيرة ياس كوجهة شاملة للترفيه والتسلية، ونحن بانتظار استكمال العمل عليها لنقدمها للعالم كواحدة من الوجهات الترفيهية عالمية المستوى».

ويتم حالياً تطبيق العناصر التي تمتاز بها المدن الترفيهية التي تحمل علامة وارنر براذرز، حيث سيحظى زوار المدينة الترفيهية من جميع الأعمار بتجربة غامرة ومثيرة لعالم «وارنر براذرز»، الأفضل ضمن فئتها. ومن جهة أخرى، فإن التأكد من جاهزية كافة الألعاب قارب على الانتهاء، في حين تم البدء بتسليم وتركيب هذه الألعاب.

وتعتبر «عالم وارنر براذرز أبوظبي» جزءاً من التزام «جزيرة ياس» باستقطاب 48 مليون زائر بحلول عام 2022. كما تهدف الرؤية الطموحة للقائمين على المدينة الترفيهية إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة ترفيه وتسلية بمستويات عالمية تلبي متطلبات كل من يرغب بزيارتها من كافة أنحاء العالم.

ويذكر، أن عالم «وارنر براذرز أبوظبي»، التي يتم تطويرها بالتعاون مع «وارنر براذرز. إنترتينمنت» سيتم افتتاحها بحلول عام 2018، إلى جانب المشروع الترفيهي «كلايم».

ويسهم المشروعان بتعزيز محفظة «ميرال» من المشاريع الترفيهية التي تقوم بتطويرها في جزيرة ياس، والتي تشتمل على مدينة «عالم فيراري أبوظبي»، و»ياس ووتروورلد»، ومدينة «سي وورلد أبوظبي» المقرر افتتاحها في عام 2022.