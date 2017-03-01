الإمارات تبحث تطوير التعاون في الابتكار والمدن الذكية مع هولندا

لاهاي (الاتحاد)
افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وهينك كامب، وزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة الهولندية، أعمال ملتقى الابتكار والمدن الذكية، الذي عقد بمقر الجمعية الهولندية للصناعات التكنولوجية في مدينة لاهاي، بحسب بيان أمس.
يأتي انعقاد الملتقى على هامش زيارة وفد اقتصادي موسع من الدولة إلى هولندا برئاسة معالي وزير الاقتصاد لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
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كما شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الابتكار بين وزارة الاقتصاد ونظيرتها الهولندية، تضمنت آليات لتنظيم تبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الابتكار بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية، والجهات الحكومية من البلدين.
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