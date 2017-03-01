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على هامش زيارة وفد اقتصادي موسع إلى المملكة

الإمارات تبحث تطوير التعاون في الابتكار والمدن الذكية مع هولندا
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

لاهاي (الاتحاد)

افتتح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وهينك كامب، وزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة الهولندية، أعمال ملتقى الابتكار والمدن الذكية، الذي عقد بمقر الجمعية الهولندية للصناعات التكنولوجية في مدينة لاهاي، بحسب بيان أمس.

يأتي انعقاد الملتقى على هامش زيارة وفد اقتصادي موسع من الدولة إلى هولندا برئاسة معالي وزير الاقتصاد لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأجرى معالي المنصوري، على هامش الملتقى، اجتماعا ثنائيا مع وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي استعرض خلاله الجانبان مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وفرص تطويرها في عدد من القطاعات، أبرزها الطاقة والصناعات التكنولوجية والصناعات الغذائية، والنقل والخدمات اللوجستية، كما تطرق الجانبان إلى أهمية تطوير آليات التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الأهداف التنموية.

كما شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الابتكار بين وزارة الاقتصاد ونظيرتها الهولندية، تضمنت آليات لتنظيم تبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الابتكار بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية، والجهات الحكومية من البلدين.

وأكد المنصوري، أن الإمارات وهولندا تتمتعان بمستوى متقدم من العلاقات الاقتصادية والتجارية، فضلا عن تركزها في عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للجانبين، ما يعزز سبل تنميتها وتطويرها، مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ نحو 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2015، وأكثر من 2.7 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2016. ... المزيد
     
 

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