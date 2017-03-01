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بإجمالي 2.4 مليار دولار

الإمارات أكبر سوق للصادرات المصرية عالمياً خلال 2016
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

مصطفى عبد العظيم (دبي)

سجلت الصادرات المصرية إلى دولة الإمارات خلال عام 2016 ارتفاعاً قياسياً بلغت نسبته 118% لتصل إلى 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) مقارنة مع 3.06 مليار درهم (1.1 مليار دولار) في عام 2015، بحسب بيانات المكتب التجاري المصري، التي أفادت بتصدر دولة الإمارات لقائمة أكبر سوق للصادرات المصرية عالمياً خلال العام الماضي. وبحسب البيانات بلغ إجمالي الصادرات المصرية من الأغذية والمشروبات خلال عام 2016 أكثر من 1.46 مليار درهم (300 مليون دولار) بمتوسط نمو سنوي قدره 25%، وسط توقعات بتسارع وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة، مع تزايد تنافسية هذه المنتجات نتيجة تعويم سعر صرف الجنيه المصري. وتشارك مصر التي تعتبر المورد الخامس للخضار والفاكهة لدولة الإمارات، بجناح يضم 141 شركة في معرض جلفود 2017 ،مقارنة مع 131 شركة العام الماضي.

     
 

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