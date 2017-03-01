7.2 مليار درهم مبيعات التعاونيات الاستهلاكية بنهاية 2016

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بنهاية عام 2016 إلى 7.22 مليار درهم زيادة بلغت 52 مليون درهم، مقارنة بعام 2015، وارتفع رأسمال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية إلى 1.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي، محققا بذلك زيادة بلغت نحو381 مليون درهم مقارنة بالعام 2015، بحسب ماجد رحمة الشامسي رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال الشامسي لـ«الاتحاد»، أمس، «تنطلق اليوم فعاليات مهرجان التعاونيات الثاني والعشرون للتسوق في 1 ويستمر حتى 22 من شهر مارس الحالي، والذي ينظمه الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، حيث يغطي جميع التعاونيات الأعضاء في الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في الدولة، ويتزامن مع اليوم الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك».

وأوضح، أن الهدف الرئيس من إقامة المهرجان هو تعريف المستهلك وتوعيته بما تقدمه التعاونيات الاستهلاكية من خدمات متميزة وذات جودة عالية لتسهم في تعزيز الصلة والثقة بين التعاونيات الاستهلاكية في الدولة والمستهلك وتنشيط العمل التعاوني، استجابةً لدعم محاور عام الخير الذي أطلقته القيادة الرشيدة، مضيفاً أن التعاونيات الاستهلاكية منظمات اقتصادية ذات بعد اجتماعي فعال في المجتمع، وستستمر في التطور، لتقدم أرقى مستويات الخدمة وأجودها للمستهلكين لمواصلة تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

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