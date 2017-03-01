شركات مواد غذائية أرجنتينية تعزز نشاطها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بعثة تجارية أرجنتينية من مقاطعات انتري ريوس وسانتافي وقرطبة متخصصة في المواد الغذائية وإنتاج المحاصيل الزراعية واللحوم، بهدف تعزيز وجودها في أسواق إمارة أبوظبي والمنطقة.

ترأس الوفد الأرجنتيني إميليلنو بيترو باولو من وكالة سانتافي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث اجتمع الوفد مع الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة الغرفة وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة وممثلي 15 شركة أغذية أرجنتينية.

ورحب الدكتور الطاهر مصبح الكندي بالوفد التجاري الأرجنتيني، مؤكداً أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين الشركات والمؤسسات في البلدين، حيث تعمل الغرفة على رفع مستوى المبادلات التجارية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى تقديم أنواع الدعم والمساعدة كافة للشركات الأرجنتينية، وخاصة العاملة في مجال الصناعات الغذائية، وذلك لتحفيزها على الاستثمار في أسواقنا وجذب الشركات الأرجنتينية للاستثمار في إمارة أبوظبي، وخاصة في القطاعات والمجالات التي تركز عليها خطط ورؤية أبوظبي الاقتصادية.

وقال الكندي إن إمارة أبوظبي أصبحت مركزاً لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى إلى إقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من المزايا والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة، كما أصبحت أبوظبي محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.

وأشار الكندي إلى أن الشركات الإماراتية تسعى إلى تعزيز تعاونها واستثماراتها في الأسواق الأرجنتينية، خاصة في قطاع إنتاج المواد الغذائية والمنتجات الزراعية الذي يعتبر من القطاعات الحيوية الناشئة ذات الأهمية الاستراتيجية، نظراً لدوره في تحقيق الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي والدولة، مشيراً إلى أن غرفة أبوظبي تعمل على تشجيع رجال الأعمال والمستثمرين في أبوظبي للاستثمار فيه بهدف تطويره وتعزيز مساهمته في تلبية احتياجات ومتطلبات الإمارة من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية.

وأعرب الكندي عن استعداد غرفة أبوظبي لدعم شركات الأغذية الأرجنتينية الراغبة في تعزيز وتكثيف وجودها وحضورها في أسواق إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الشركات يمكن لها أن تنطلق من أسواق الدولة إلى الأسواق المجاورة لتسويق منتجاتها الزراعية والغذائية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الأرجنتيني أن الشركات الأرجنتينية الممثلة في هذا الوفد تسعى إلى زيادة وجودها وتعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات والخدمات والتسهيلات التي توفرها للشركات والمستثمرين الأجانب وخاصة التسهيلات اللوجستية، حيث ترغب هذه الشركات في زيادة حجم صادراتها من المواد الغذائية واللحوم والمحاصيل الزراعية إلى الأسواق الإماراتية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعاونها مع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه المسؤول الأرجنتيني الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي لزيارة مقاطعتي سنتافي وقرطبة للتعرف إلى الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها قطاع إنتاج المواد الغذائية، وكذلك بحث إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الشركات الإماراتية والشركات الأرجنتينية من هاتين المقاطعتين.