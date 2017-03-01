شركات مواد غذائية أرجنتينية تعزز نشاطها في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)
استقبلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس بعثة تجارية أرجنتينية من مقاطعات انتري ريوس وسانتافي وقرطبة متخصصة في المواد الغذائية وإنتاج المحاصيل الزراعية واللحوم، بهدف تعزيز وجودها في أسواق إمارة أبوظبي والمنطقة.
ترأس الوفد الأرجنتيني إميليلنو بيترو باولو من وكالة سانتافي للاستثمار والتجارة الخارجية، حيث اجتمع الوفد مع الدكتور الطاهر مصبح الكندي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحضور الدكتور مبارك العامري عضو مجلس إدارة الغرفة وعبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة وممثلي 15 شركة أغذية أرجنتينية.
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وقال الكندي إن إمارة أبوظبي أصبحت مركزاً لاستقطاب الشركات والمؤسسات العالمية التي تسعى إلى إقامة مكاتب ومراكز إقليمية لها في أبوظبي لتنطلق منها إلى الأسواق المجاورة، مستفيدة من المزايا والتسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في الإمارة، كما أصبحت أبوظبي محط أنظار رجال الأعمال والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم.
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وأعرب الكندي عن استعداد غرفة أبوظبي لدعم شركات الأغذية الأرجنتينية الراغبة في تعزيز وتكثيف وجودها وحضورها في أسواق إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الشركات يمكن لها أن تنطلق من أسواق الدولة إلى الأسواق المجاورة لتسويق منتجاتها الزراعية والغذائية.
من جانبه، أكد رئيس الوفد الأرجنتيني أن الشركات الأرجنتينية الممثلة في هذا الوفد تسعى إلى زيادة وجودها وتعزيز حضورها في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، مستفيدة من الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات والخدمات والتسهيلات التي توفرها للشركات والمستثمرين الأجانب وخاصة التسهيلات اللوجستية، حيث ترغب هذه الشركات في زيادة حجم صادراتها من المواد الغذائية واللحوم والمحاصيل الزراعية إلى الأسواق الإماراتية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تعاونها مع الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووجه المسؤول الأرجنتيني الدعوة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي لزيارة مقاطعتي سنتافي وقرطبة للتعرف إلى الإمكانيات والقدرات التي يتمتع بها قطاع إنتاج المواد الغذائية، وكذلك بحث إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين الشركات الإماراتية والشركات الأرجنتينية من هاتين المقاطعتين.