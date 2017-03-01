14 جهة حكومية في أبوظبي تطرح 59 مناقصة بقيمة 14 مليار درهم

أبوظبي (الاتحاد)
أشرفت قاعة المقطع لفتح المظاريف، التابعة لدائرة المالية - أبوظبي خلال عام 2016 على 59 مناقصة، طرحتها 14 جهة حكومية في الإمارة، وتجاوزت القيمة الإجمالية لهذه المناقصات نحو 14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016.
وتنوعت مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية الـ 59 التي أدارتها «قاعة المقطع لفتح المظاريف» خلال عام 2016 بين مشاريع خدمية، مشاريع البنية التحتية والمشاريع التشغيلية.
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وتؤكد هذه النتائج نجاح الخطط الحكومية الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والاستثمارات الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية عدا عن القطاع النفطي، واستمرارية دوران عجلة النمو في مختلف قطاعات العمل الحكومي لإمارة أبوظبي دون توقف، حيث تمحورت في مجموعة من المشاريع الهامة استراتيجياً وفي مقدمتها مشاريع أعمال الطرق والبنية التحتية، مساكن المواطنين، المدارس، المباني الحكومية، وإدارة المرافق الحكومية.
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وتوفر «قاعة المقطع لفتح المظاريف» جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بفتح مظاريف مناقصات المشاريع الرأسمالية والتشغيلية التي تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، وأوكلت مهمة إدارة القاعة إلى لجنة إشرافية، تتولى مراقبة الالتزام بتطبيق دليل الإجراءات الذي أعد خصيصى للقاعة.
وتضطلع اللجنة بمهمة توثيق، حفظ المستندات والمعلومات الخاصة بالمناقصات، رفع التقارير ذات العلاقة إلى الجهات المعنية والبت في التظلمات والشكاوى المقدمة من الموردين والمقاولين.