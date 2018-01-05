«اللولو» مستأجر رئيس في برج «نهار مول»

أعلنت شركة الماجد العقارية، المملوكة بالكامل لـ «مجموعة جمعة الماجد» والتي تتخذ من دبي مقراً لها، عن توصلها إلى اتفاقية مع «مجموعة لولو العالمية»، وهي الجهة المالكة لـ«اللولو سوبرماركت»، لتكون المستأجر الرئيس في مركز «برج نهار مول للتسوق» الواقع في منطقة المطينة الحيوية بديرة، والممتد على مساحة 240 ألف قدم مربعة، ومن المقرر افتتاحه في أواخر العام الحالي 2018.

وقال مصطفى موسى المدير التنفيذي لمجموعة جمعة الماجد: يعتبر اللولو سوبرماركت علامة تجارية مرادفة للجودة والقيمة، كما يوفر تجربة تسوق عالمية المستوى للعملاء، وانطلاقاً من هذا الالتزام، يسرّنا أن نكون شركاء مع «مجموعة اللولو» لتقديم هذه العلامة التجارية المعروفة في برج نهار مول».

وقال سليم إم. أي، مدير مجموعة «لولو إنترناشونال»:«تعتبر منطقة ديرة، وعلى وجه التحديد المنطقة التي يوجد فيها برج نهار مول، من المناطق السكنية الحيوية التي تحتاج للخدمات التي يوفرها «اللولو سوبرماركت»، وهو الأمر الذي دفعنا إلى اتخاذ قرار الدخول في علاقة شراكة مع «شركة الماجد العقارية».