«جلف كرافت» تعرض 16 يختاً بقيمة 300 مليون درهم

فهد الأميري (دبي)

قدمت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت» أسطولاً من اليخوت والقوارب خلال معرض دبي العالمي للقوارب، إذ يعد الأكبر في تاريخ مشاركاتها، عرضت من خلاله 16 يختاً وقارباً تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 300 مليون درهم.

وتشكل اليخوت المشاركة أكثر من 20% من القيمة الإجمالية لليخوت والقوارب الترفيهية المعروضة في الحدث، وعرضت جلف كرافت من بين اليخوت والقوارب الموجودة في أسطولها ستة يخوت فاخرة من فئة السوبر، وثلاثة منها تمّ تدشينها عالمياً لأول مرة.

ويتكون أسطول «جلف كرافت» من مجموعة فريدة من اليخوت والقوارب متنوعة الأشكال والأحجام من بين أحدث طرازات الشركة للعام 2017، والتي روعي في تصميمها الاعتبارات الجديدة الخاصة بارتفاعات الجسور في قناة دبي المائية التي تم افتتاحها نهاية العام الماضي لتشكل دافعاً هاماً لقطاع السياحة البحرية في دبي والإمارات العربية المتحدة بشكل عام.

وقال محمد حسين الشعالي، رئيس مجلس إدارة جلف كرافت لـ«الاتحاد»: «مشاركة مميزة في المعرض للدورة الحالية التي تتزامن مع مرور 35 عاما على إنشاء الشركة، إذ نعرض أكبر يخت، كما نعرض يختا جديدا بكامل امتيازاته من ديكورات ومساحات، وأضحت الشركة تنظر للسوق العالمي».

وعن المعرض قال الشعالي: «نحن سعداء أن المعرض الذي بدأ من 25 سنة بقوارب صغيرة أصبح معرضا دوليا يستقطب العارضين والزائرين من جميع أنحاء العالم، وهذا شيء نفتخر به، وتاريخ شركتنا مرتبط بمعرض دبي للقوارب، ومن هذا المعرض انطلقنا إلى العالم من خلال معروضاتنا التي نشارك بها في المعارض العالمية، ونحن متفائلون بأن المعرض في دورته الـ25 يكون معرضا مميزا ويستقطب الكثير من الزائرين والعارضين وأيضا اليخوت الكبيرة والصغيرة والقوارب وكل الاحتياجات الخاصة بهذه المنتجات وأهل البحر».

وعن الدخول في أسواق جديدة، قال الشعالي: «وقعنا هذا عام 2017 اتفاقية مع شركة روثمان في ألمانيا كشركاء استراتيجيين وهي من أكبر الشركات التي تعمل على توزيع اليخوت في كل الدول الأوروبية، وستكون إضافة كبيرة لنا تساعدنا على البيع أكبر في السوق الأوروبية من التوزيع لنا والصيانة والإصلاح والمتابعة».