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زار المعرض وأشاد بالإقبال اللافت على الشركات المتخصصة

حمدان بن محمد: «دبي للقوارب» منصة عالمية لعرض اليخوت
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

دبي (وام)

زار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معرض دبي العالمي للقوارب الذي انطلق أمس على شاطئ جميرا في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويستمر حتى الرابع من مارس الجاري، بمشاركة 350 شركة من 27 دولة بما فيها دولة الإمارات.

ونوه سموه بالزيادة الكبيرة في عدد الشركات العالمية والمحلية التي استقطبها المعرض ويستقطبها كل عام، ما جعله أحد أهم المنصات العالمية لعرض اليخوت ومستلزماتها، وكل ما يتعلق بالرياضات البحرية والمائية، حيث تلبي هذه المنصة حاجات محبي السياحة البحرية، وهواة الرياضات المائية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشاد سموه بالإقبال اللافت للشركات العالمية المتخصصة في صناعة السياحة البحرية الترفيهية، وكذا من قبل الزوار الذين يفدون إلى المعرض من كل حدب وصوب، ما يؤكد نجاحه واستمراريته وتطوره، بحيث يواكب زيادة أعداد الهواة ومحبي الرياضات والسياحة البحرية، وتحفيزه لجيل الشباب والأجيال الصاعدة، لممارسة هذه الهواية، والتمتع بالجولات البحرية.

واعتبر سموه أن أهل الخليج عموماً، وأهل الإمارات على وجه الخصوص، هم أول من ركب البحار منذ قرون مضت، وهم أسياد البحار والنواخذة الذين خاضوا غمار الصراع مع البحر وأمواجه العاتية وغدره في معظم الأحيان، مضيفاً سموه: «أن تراثنا العربي الأصيل ورثناه عن الأجداد الذين اعتاشوا من خيراته وثرواته طوال عقود، ونحن كجيل الشباب نتمسك بهذا التراث ونحافظ عليه ونحميه، ليظل فخراً للأجيال المتعاقبة من أبناء وبنات الوطن» .

واستشهد سموه بقول شاعر النيل المرحوم حافظ إبراهيم في غنى البحر وكرمه على أهل الخليج: «أنا البحر في أحشائه الدر كامن .. فهل سألوا الغواص عن صدفاتي». ... المزيد
     
 

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