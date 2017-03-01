برلين، برشلونة (د ب أ)

أعلن فريق ساوبر السويسري المنافس بسباقات الفورمولا-1 تعيين الكولومبية تاتيانا كالديرون كسائقة للتطوير بالفريق خلال الموسم الجديد، وقالت مونيشا كالتنبورن رئيسة الفريق في بيان «سعداء للغاية باستقبال تاتيانا ضمن أسرة فريق ساوبر.. لدينا الفرص والإمكانيات لمنح تاتيانا ساحة احترافية يمكنها من خلالها تطوير معرفتها ومهارتها في السباقات».

وستواصل السائقة الكولومبية البالغة من العمر 23 عاماً، أيضاً المشاركة في منافسات سلسلة «جي.بي 3»، وقالت كالديرون «سعيدة لأقصى درجة بالانضمام إلى فريق ساوبر كسائقة تطوير. أتطلع إلى العمل مع الفريق والتعلم قدر الإمكان. إنها خطوة جديدة نحو حلمي، وهو المنافسة يوماً ما في فورمولا-1». وفي حالة مشاركة كالديرون في أحد سباقات الجائزة الكبرى، ستكون أول امرأة تنافس في فورمولا-1 منذ عام 1976، ويتنافس بسيارتي فريق ساوبر خلال بطولة العالم لموسم 2017، السائقان ماركوس إريكسون وباسكال فيرلاين.

من ناحية أخرى، أعرب السائق الإسباني فيرناندو ألونسو عن أسفه للمشكلات، التي عانت منها سيارة فريق مكلارين، خلال الجولة الأولى من التجارب التمهيدية، التي تسبق انطلاق بطولة العالم، والتي أجريت أمس الأول في مدينة برشلونة، وقال السائق الإسباني، الفائز مرتين بلقب بطولة العالم، عقب التجارب الأولى في برشلونة: «بالطبع لم نحصل على البداية الأفضل في اختبارات الشتاء، وهو ما يشعرنا ببعض الإحباط».

واضطر ألونسو «35 عاماً» إلى إيقاف سيارته بعد لفة واحدة في الاختبارات، بسبب مشكلة في دورة الزيت، ليقرر فريق «مكلارين» بعد ذلك تغيير محرك السيارة، مما أدى إلى تأخر عودة السائق الإسباني للمضمار مرة أخرى.