  • الأربعاء 02 جمادى الآخرة 1438هـ - 01 مارس 2017م
  12:43    حادث حريق سيارة على شارع السعادة المتجه نحو دبي مول ومنطقة داون تاون والدفاع المدني في دبي يسيطر على الحريق        12:46    انفجار قوي يهز أرجاء العاصمة الأفغانية         01:20     وقوع انفجار ثان في كابول        01:21     متحدث رسمي: طالبان تقول إنها هاجمت 3 أهداف في كابول وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح         01:26     إسرائيل تهدم مبنى سكنيا فلسطينيا في القدس         01:30     طالبان تقول إنها هاجمت أهدافا في العاصمة الأفغانية كابول     

تاتيانا كالديرون سائقة في ساوبر

ألونسو يبدأ موسم الفورمولا-1 بـ«لفة واحدة»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

برلين، برشلونة (د ب أ)

أعلن فريق ساوبر السويسري المنافس بسباقات الفورمولا-1 تعيين الكولومبية تاتيانا كالديرون كسائقة للتطوير بالفريق خلال الموسم الجديد، وقالت مونيشا كالتنبورن رئيسة الفريق في بيان «سعداء للغاية باستقبال تاتيانا ضمن أسرة فريق ساوبر.. لدينا الفرص والإمكانيات لمنح تاتيانا ساحة احترافية يمكنها من خلالها تطوير معرفتها ومهارتها في السباقات».

وستواصل السائقة الكولومبية البالغة من العمر 23 عاماً، أيضاً المشاركة في منافسات سلسلة «جي.بي 3»، وقالت كالديرون «سعيدة لأقصى درجة بالانضمام إلى فريق ساوبر كسائقة تطوير. أتطلع إلى العمل مع الفريق والتعلم قدر الإمكان. إنها خطوة جديدة نحو حلمي، وهو المنافسة يوماً ما في فورمولا-1». وفي حالة مشاركة كالديرون في أحد سباقات الجائزة الكبرى، ستكون أول امرأة تنافس في فورمولا-1 منذ عام 1976، ويتنافس بسيارتي فريق ساوبر خلال بطولة العالم لموسم 2017، السائقان ماركوس إريكسون وباسكال فيرلاين.

من ناحية أخرى، أعرب السائق الإسباني فيرناندو ألونسو عن أسفه للمشكلات، التي عانت منها سيارة فريق مكلارين، خلال الجولة الأولى من التجارب التمهيدية، التي تسبق انطلاق بطولة العالم، والتي أجريت أمس الأول في مدينة برشلونة، وقال السائق الإسباني، الفائز مرتين بلقب بطولة العالم، عقب التجارب الأولى في برشلونة: «بالطبع لم نحصل على البداية الأفضل في اختبارات الشتاء، وهو ما يشعرنا ببعض الإحباط».

واضطر ألونسو «35 عاماً» إلى إيقاف سيارته بعد لفة واحدة في الاختبارات، بسبب مشكلة في دورة الزيت، ليقرر فريق «مكلارين» بعد ذلك تغيير محرك السيارة، مما أدى إلى تأخر عودة السائق الإسباني للمضمار مرة أخرى.

وقال «أهدرنا وقتاً كثيراً في المضمار، وهو ليس بالأمر المثالي في اختبارات ما قبل الموسم، ولكن هذا هو الموقف الحالي ولا يوجد ما يمكن أن نفعله حيال هذا، من المهم أن نتعلم مما حدث حتى لا يتكرر ويجب أن نعمل على إصلاحه في الأيام المقبلة». ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا