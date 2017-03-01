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حامل اللقب الضحية الأولى في «دولية» التنس

فافرينكا يحلق في سماء دبي ويسقط في الملعب!
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

وليد فاروق (دبي)

اكتفى السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف الثالث على مستوى العالم، حامل لقب بطولة دبي الدولية للتنس، بالتحليق في سماء دبي على متن طائرة مروحية من طراز جايروكوبتر في رحلة خاصة إلى جانب أحد طياري سكاي دايف دبي، قبل أن يكون أول ضحايا النسخة الـ25 للبطولة، بسقوطه في أول مباراة له بالدور الأول والخسارة أمام البوسني دامير دجمهور 6-7 و3-6 ليفقد لقبه ويودع البطولة مبكرا في واحدة من كبرى المفاجآت غير المتوقعة.

وتبلغ جوائز البطولة 2.،6 مليون دولار، ويحصل الفائز باللقب على 523 ألف دولار و500 نقطة، مقابل 266 ألفا و300 نقطة للوصيف.

وكان فافرينكا قد توج بلقب العام الماضي على حساب القبرصي ماركوس بجداديس، وعانى السويسري من إصابة مطلع الشهر الحالي أبعدته عن دورة روتردام الهولندية الأسبوع قبل الماضي.

وفي رصيد فافرينكا «31 عاما» ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى هي ملبورن الأسترالية 2014، رولان جاروس الفرنسية 2015 وفلاشينج ميدوز الأميركية 2016.

وبعد صراع مرير في المجموعة الأولى نجح دجمهور في إنهائها لمصلحته بنتيجة 7-6 ليكتب نقطة التحول في المباراة حيث حسم المجموعة الثانية بسهولة 6-3 في ساعة و13 دقيقة، وكان يمكنه حسمها قبل ذلك، ليتأهل لملاقاة الإسباني مارسيل جرانويرس الذي حجز بطاقته بفوزه على التشيكي ييري فيسيلي 6-3 و6-2. ... المزيد
     
 

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