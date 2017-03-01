فيتشاردت يقفز 89 مركزاً في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

حصل الجنوب أفريقي دارين فيتشاردت على لقب بطولة جوبرج المفتوحة للجولف، ليحصد 197.697 نقطة جعلته يقفز 89 مركزاً دفعة واحدة ويصبح بالمرتبة 18 في لائحة ترتيب الجولة الأوروبية «السباق إلى دبي»، ويعزز من آماله للوجود في قائمة أفضل 60 لاعباً يشاركون نهاية الموسم في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف، التي تقام في شهر نوفمبر المقبل، على ملاعب عقارات جميرا للجولف في دبي.

وتعتبر بطولة جولة موانئ دبي العالمية المحطة الختامية للجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار (السباق إلى دبي)، وأنهى فيتشاردت البطولة بمجموع 15 ضربة تحت المعدل في ملعب رويال جوهانسبرج وكنسينجتون، وفاز بفارق ضربة واحدة عن الإنجليزي بول وارينج والويلزي ستوارت مانلي.

وكانت البطولة ستحسم بمباراة فاصلة، حيث أحرز مانلي «بيردي» في آخر حفرتين، بينما أضاع فيتشاردت كرته الأولى في الحفرة 17، ولكن استطاع فيتشاردت التحكم بالنتيجة بعد إحرازه بيردي في الحفرة 18، بينما أضاع مانلي كرته ليفقد الصدارة.

وكان الجنوب أفريقي جاك كرسوجك في الصدارة، بعد أن أدخل سادس بيردي له في البطولة بالحفرة 11، ولكن أسقط كرته في الماء ليحصل على بوجي مزدوج، وبذلك تراجع في ترتيب البطولة.

وحصل كل من مانلي ووارينج على 109.065 نقطة بعد تشاركهما في المركز الثاني، وانتقل وارينج من المركز 62 إلى المرتبة 22 على لائحة ترتيب (السباق إلى دبي)، بينما قفز مانلي 180 مركزاً.

وشارك ستون المركز الرابع مع موريسون ليكسب كل منهما على 49.658 نقطة، وبذلك انتقل موريسون من المركز 52 لـ 35 في ترتيب (السباق إلى دبي)، بينما أصبح ستون من ضمن قائمة العشرة الأوائل بعد أن انتقل من المركز 12 إلى التاسع.

وتشارك الأميركي بول بيتيرسون المركز السابع مع الجنوب أفريقي جورج كوتزي، وحصل كل منهما على 28.214 نقطة، وأصبح بيتيرسون ضمن قائمة أفضل 60 لاعباً في (السباق إلى دبي)، بعد أن انتقل من المركز 77 إلى المرتبة 59، بينما انتقل كوتزي من المركز 46 إلى 41.

ومازال الإنجليزي تومي فليتوود في المركز الأول برصيد 566.717 نقطة، واحتفظ فابريزيو زانوتي من الباراجواي بالمركز الثاني برصيد 461.689 نقطة، بينما يأتي الكوري جونجان وانج في المركز الثالث برصيد 436.151 نقطة.