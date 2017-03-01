جريتشوك ملك الجائزة الكبرى للشطرنج بـ «كسر التعادل»

رضا سليم (الشارقة)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير الروسي الكسندر جريتشوك، لقب بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي استضافها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على مدار 10 أيام، وأسدل عليها الستار مساء أمس الأول، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أفضل 18 لاعبا على مستوى العالم، وجاء فوز جريتشوك حامل لقب بطولة العالم للشطرنج السريع 2013، بكسر التعادل بعدما تساوى برصيد 5.5 نقطة، مع الفرنسي مكسيم فاشيير لاجراف المصنف الأول في البطولة، وجاء الأذربيجاني شهريار مامدياروف، في المركز الثالث.

حضر حفل الختام ومراسم التتويج الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس نادي الشارقة للشطرنج، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة للشباب والرياضة، وكيرسان المجونوف رئيس الاتحاد الدولي، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، وأحمد المدفع نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق، وعدد من أعضاء اتحاد اللعبة ونادي الشارقة والأندية الشطرنجية بالدولة.

وشهدت الجولة التاسعة والأخيرة، 3 حالات فوز و6 مباريات انتهت بالتعادل، حيث تعادل جريتشوك مع مكسيم على الطاولة الأولى، وناكامورا مع مايكل أدامز على الطاولة الثانية، كما تعادل الروسي ديمتري ياكوفينكو مع مواطنه نييبو ماتشيلي على الطاولة الثالثة، وفاز الأذربيجاني شهريار على الصينية هوييفان، على الطاولة الرابعة.

وفاز الصيني دينج لارين على الأرميني ليفون آرونيان على الطاولة الخامسة، وتعادل ريتشارد رابورت مع الصيني تساو لي على الطاولة السادسة، فيما تعادل الإسباني فاليخو بونس مع الروسي ايفجيني توماشوفسكي على الطاولة السابعة، في حين فاز الأوكراني بافل إليانوف على لاعبنا سالم عبدالرحمن بالطاولة الثامنة ليحتل سالم المركز الـ15 في الترتيب العام، فيما تعادل الروسي ريزانتسييف مع النرويجي جون هامر على الطاولة التاسعة والأخيرة.