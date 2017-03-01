صناعة البطل.. بصمة عالمية «بلا حواجز»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

لا شك أن «الإدارة الذاتية» هي العنوان الأبرز لقصة نجاح البطل الصاعد سلمان العوضي، أبرز مواهب الدراجات المائية في الإمارات وآسيا والعالم، وراشد الظاهري أصغر سائق سباقات عربي يحقق إنجازاً كبيراً على حلبة دولية في إحدى جولات بطولة إيطاليا الوطنية للكارتينج، لأن الخيط الرفيع الذي يجمع بينهما هو التفكير غير التقليدي في تنمية الموهبة، بعيداً عن واقع الاتحادات والأندية، ليحققا إنجازات عالمية، بعيداً عن الحواجز في الأندية والاتحادات.

سلمان العوضي «15 عاما» فاز بالمركز الأول في بطولة أميركا، ورفع علم الدولة على شواطئ لوس أنجلوس في حضور قنصل الدولة عبدالله السبوسي، وفاز بالمركز الأول في بطولة ملك تايلاند مرتين، ويتصدر منافسات البطولات المحلية في نفس الوقت الذي يدرس فيه، ويحقق معدلات مميزة في التحصيل العلمي حتى لا تكون الرياضة عاملاً سلبياً عنده.

وراشد الظاهري، المولود في عام 2008، لم يكتف بإنجازاته وتألقه العالمي على حلبات إيطاليا وغيرها، ولكنه متفوق أيضاً في دراسته، ويطوع كل الظروف لاستثمار كل دقيقة في وقته، إما لتحقيق إنجاز دولي رياضي، أو تحقيق تفوق في مادة دراسية، ومن عناصر الشبه المهمة في التجربتين أن الموهبتين الكبيرتين تنموان بالجهود الذاتية، بعيداً دهاليز الاتحادات والأندية واللجنة الأولمبية، حيث سبق تفكيرهما الزمن، وتجاوز الواقع، حيث تبنى والد كل منهما الإنفاق على ابنه في المرحلة الأولى حتى نضج في رياضته، وبعد أن أصبح كل منهما نجماً صاحب إنجازات، تولى وليا أمرهما التواصل مع الشركات والمؤسسات الوطنية والرعاة لتبنيهما، ونجحت مساعيهما، حيث أصبح لكل موهبة من يرعاها في توفير الوسائل والإمكانات والمشاركات الخارجية، والنتائج في تصاعد مستمر.

سلمان والذي يدرس في الصف الحادي عشر له رصيد كبير من الإنجازات يتضمن لقب بطولة الإمارات للدراجات المائية عام 2015، وبطولة العالم عام للناشئين والمحدود بلوس أنجلوس في نفس العام، وفي عام 2016 حقق لقب بطولة أوروبا ببولندا، وبطولة العالم بلوس أنجلوس مرة أخرى، وبطولة الإمارات المحلية، وكأس ملك تايلاند.