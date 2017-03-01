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«الأولى» على مسرح الدورة الجديدة وتعقد الأحد

«عمومية الطائرة» بين رغبات الأندية وتحديات المرحلة
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

أسامة أحمد (دبي)

تستمد الجمعية العمومية العادية التي دعا لها اتحاد الطائرة في الخامسة من مساء الأحد المقبل بمقر الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة أهمية كبيرة، نظراً لأنها الأولى في الدورة الجديدة للاتحاد، وخصوصاً بعد البداية الجيدة للمجلس والذي عمل على اتخاذ العديد من القرارات الإيجابية التي من شأنها الدفع بمسيرة اللعبة إلى الأمام، مما سيكون له المردود الإيجابي على المنتخبات الوطنية المختلفة.

وستكون الجمعية العمومية فرصة لممثلي الأندية لمناقشة العديد من المقترحات التي تم إرسالها إلى اتحاد اللعبة خلال الأيام الماضية، وخصوصاً أن الطائرة تواجه تحديات خلال المرحلة المقبلة من أجل إعادة بريقها، ولا سيما المنتخبات، حيث يعد الاجتماع تحدياً جدياً من خلال طرح الأندية لرغباتها وسط التحديات الكبيرة التي تحيط باللعبة والتي يقود الاتحاد العمل من أجل تجاوزها في الاتجاه الإيجابي الذي يصب في مصلحة الطائرة.

وشدد سالم نايف الكثيري، النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس لجنة الأحداث، على أهمية الجمعيات العمومية والتي هي السلطة الأولى على الاتحاد وصاحبة القرار.

وأشار الكثيري إلى أن المسابقات المختلفة تسير وفق النهج المرسوم من أجل أن تنعكس إيجاباً على مسيرة اللعبة خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية وتقدير المسؤولية، وخصوصاً أن الأندية الشريك الأصيل مع الاتحاد في الارتقاء بالطائرة لتحقيق ما يصبو كل منتسب إليها.

وكشف الكثيري أن الانتقال الحر للاعبين لن يكون ضمن أجندة «عمومية الأحد»، مبيناً أنه حالياً في مرحلة الانتهاء من الدراسة من أجل العرض على مجلس الإدارة، ويعقب ذلك دعوة جمعية عمومية غير عادية لمناقشة آلية الانتقال الحر بالرجوع إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة السلطة الأولى على الاتحادات المختلفة. ... المزيد
     
 

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