سيف معيوف يخوض «تحدي 23» اليوم

محمود شلبي (المنامة)

سيطر منتخب شباب كازاخستان على سباق الفردي العام لفئة الشباب لمسافة 89 كم الذي أقيم أمس في إطار منافسات بطولة آسيا للطريق للدراجات بالبحرين، وحصل نجم الفريق ماروخين دانييل على المركز الأول بعد أن قطع مسافة السباق في ساعتين و10 دقائق و31 ثانية، ونال الميدالية الذهبية وقميص التميز الذي يمنح للبطل، وجاء مواطنه شازهان إيجور في المركز الثاني، فيما حل الإيراني جامشيديان ثالثاً. وجاء السباق الذي شارك فيه رباعي منتخبنا للشباب راشد سويدان وعبدالله المنصوري وحمد المهيري وعبد الله عبد الكريم، قوياً ومثيراً طوال دوراته، وتمكن نجومنا الشباب من الدخول لخط النهاية ضمن الكوكبة الرئيسة.

وعقب نهاية السباق، قام الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني، وأسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الدراجات، وتشيوي بو الأمين العام للاتحاد الآسيوي، بتتويج الفائزين وتقليدهم الميداليات والورود.

ويشارك نجم منتخب الإمارات سيف معيوف الكعبي في سباق الفردي العام لفئة تحت 23 سنة الذي ينطلق في الثامنة صباح اليوم، فيما تختتم مشاركات منتخبنا في البطولة غداً بسباق الفردي العام للرجال، ويمثل منتخبنا في السباق النجوم يوسف محمد ميرزا وبدر محمد ميرزا وأحمد يوسف المنصوري، وجابر حسين المنصوري.