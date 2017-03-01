المزروعي يتفوق في فئة 10.5

أبوظبي (الاتحاد)

عادت الأجواء الحماسية إلى مسار سباقات الدراج في حلبة مرسى ياس خلال المرحلة الثانية من ياس سوبر ستريت تشالنج، على مدار يومين متواصلين، في خمس فئات مختلة.وأسفرت نتائج سباق سوبر ستريت – الفئة المفتوحة، عن فوز هشام إبراهيم في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية تقدم عليه السائق روبرت جلين من أميركا بسيارة نيسان جي تي آر، فيما جاء وليد صالح أحمد إبراهيم ثالثاً. وفي فئة «مؤشر 9.0» كان الفوز من نصيب الروسي أوجستين أوجستينوفيش في سيارة لامبورجيني هوراكان. وفي المركز الثاني جاء علي أحمد السويدي، وخلفه ناصر خلفان أحمد خلفان.

أما فئة سوبر ستريت لسيارات الدفع الرباعي، فقد شهدت منافسة شرسة على المركز الأول بين راشد الفلاسي وسليمان الخياط، وتمكن الخياط، بطل المرحلة الأولى، من التفوق وأحرز الفوز في سيارة جي إم سي. وجاء الفلاسي ثانيا، فيما حل السائق جاسم المهيري ثالثاً.

وتوجهت الأنظار في فئة «مؤشر 10.5» إلى السائق شايع حلي المزروعي في هذه المرحلة، حيث تمكن من اجتياز خط النهاية بسيارة مرسيدس إيه إم جي سي 63، متقدماً على هشام الخطيب الثاني، فيما حل السائق خليفة أحمد ثالثاً، وأخيراً في فئة «مؤشر 11.5»، أحرز السائق صلاح العامودي، المركز الأول، تاركاً خلفه خالد الكيتوب في المركز الثاني، وراشد المهيري ثالثاً.

وقال سعود القايدي، مدير رياضة سباقات السيارات في حلبة مرسى ياس: «كانت المرحلة الثانية من بطولة ياس سوبر ستريت تشالنج حافلة بالحماس والتشويق، ليس بالنسبة لي فقط، وإنما لجميع المشاهدين الذين تفاعلوا مع الأجواء الحماسية، نتقدم بالتهنئة لكل من شارك معنا خلال عطلة الأسبوع هذه، ولا شك أن المنافسات أضحت أكثر قوة مع وصولنا إلى المرحلة ما قبل الأخيرة ضمن السلسلة».