1500 لاعب في تحدي الجو جيتسو على بساط أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يومي الجمعة والسبت المقبلين بطولة التحدي للجو جيتسو التي تستضيفها آيبيك أرينا في أبوظبي، ومن المنتظر أن تشهد البطولة مشاركة من 1500 لاعب ولاعبة، تأهلوا في التصفيات التي أقيمت في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، تتراوح أعمارهم بين 4 و 17 عام.

وسيتم تخصيص منافسات اليوم الأول للبنات، والتي ستشارك فيها 700 لاعبة من، فيما تقام منافسات الأولاد في اليوم الثالث، ويشارك فيها 800 لاعب.

وبهذه المناسبة صرح عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو قائلا: «يستمر الاتحاد في تنفيذ أجندته لموسم 2016-2017، وطرح المبادرات المصاحبة لها، وسنشهد هذا العام للمرة الثالثة على التوالي أولياء الأمور، وهم يقلدون أبناءهم وبناتهم الأبطال بالميداليات على منصة التتويج، وذلك ضمن مبادرة «توج ولدك» عرفانا وتوقيراً من الاتحاد للدور الهام الذي يقوم به أولياء الأمور في تحفيز الأبناء واستكشاف قدراتهم وتشجيعهم على الاستمرار والمثابرة حتى تحقيق الفوز».

وتحظى بطولة التحدي برعاية كل من الشركة الدولية للاستثمارات البترولية - آيبيك الشريك الرسمي للاتحاد، وشبكة قنوات أبوظبي الرياضية الشريك الإعلامي الرسمي وطيران الاتحاد الخطوط الجوية الرسمية، وبريميير موتورز ولاند روفر شريك السيارات الحصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة المسعود - الرعاة الماسيوون، وشركة دولفين للطاقة المحدودة وشركة بالمز الرياضية وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم - الرعاة الذهبيون، ومجموعة الخاجة، وشركة السيف الماسي.

ولا تزال أجندة الاتحاد لموسم 2016-2017 حافلة بالبطولات المحلية والدولية، حيث تم الإعلان عن الموعد الرسمي للنسخة التاسعة من بطولة أبوظبي العالمية 2017 والتي ستعقد في الفترة من 10 إلى 23 من شهر أبريل المقبل، لتقام لأول مرة على مدار أسبوعين كاملين، بمشاركة متوقعة تزيد عن 10 آلاف لاعب ولاعبة من 100 دولة. وهي البطولة التي ستشهد عدة مبادرات في إطار مبادرة عام الخير، وسيتم الإعلان عنها في حينه. بالإضافة إلى تنظيم الجولة الثالثة من بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة المزمع إقامتها 11 مارس المقبل، وبطولة السيدات 10 مارس بأبوظبي.