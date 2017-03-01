فريق الإمارات يصعد إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي

محمد حامد (دبي)

حظيت النسخة الثالثة من طواف أبوظبي الدولي للدراجات بردود فعل واسعة في صحافة العالم، التي تحدثت عن الإبهار الذي قدمته العاصمة وهي تعرض المدينة في أبهى حلة، وأشادت بالتنظيم المميز والمراحل المتنوعة التي تمزج بين الحداثة والعراقة، واعتبرت الصحف العالمية أن السباق في ثوبه الدولي جاء ناجحاً بكل المقاييس، واسهم في حصول فريق الإمارات على المركز الخامس في الترتيب العالمي برصيد 654 نقطة.

وأشادت الصحف العالمية والمواقع المتخصصة في سباقات الدراجات بما حققه فريق الإمارات في طواف أبوظبي وفوزه باللقب، وسجل روي كوستا حضوراً لافتاً في الصحافة البرتغالية، وعلى رأسها صحيفة «ريكورد» الرياضية واسعة الانتشار.

الصحيفة البرتغالية قالت، إن كوستا سطع في أبوظبي وقاد فريق الإمارات للفوز بجولة العين وباللقب، وهو الأول للفريق في سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتابعت الصحيفة: «كوستا يصعد للمركز الخامس في التصنيف العالمي» وأضافت: «حصد كوستا وفريق أبوظبي نقاطاً ذهبية ارتقت بهم في التصنيف العالمي، فقد أصبح في المرتبة الخامسة برصيد 346 نقطة».

وكشف التقرير عن أن التصنيف الجديد يجعل كوستا يتقدم على السلوفاكي بطل العالم بيتر ساجان الذي يملك في رصيده 325 نقطة، مما يجعل من نقاط طواف أبوظبي ذهبية، سواء لكوستا، أو لفريق الإمارات الذي نجح في فرض اسمه سريعاً في عالم سباقات الدراجات الهوائية، أما عن صدارة التصنيف فهي في قبضة الأسترالي ريتشي بورتي برصيد 672 نقطة، يليه الكولومبي ستيبان تشافير برصيد 422 نقطة، ثم الأسترالي ناتان هيث ثالثاً بـ 395 نقطة، يليه أسترالي آخر هو جاي مكارثي والذي يملك في رصيده 385 نقطة تضعه في المرتبة الرابعة بالتصنيف العالمي.

أما عن تصنيف الفرق فقد شهد حصول فريق الإمارات على المرتبة الخامسة برصيد 654 نقطة، وهو الأمر الذي يعني أنه يتقدم في التصنيف العالمي على 13 فريقاً من سويسرا وبلجيكا والولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وهولندا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وكازاخستان وغيرها، وهو ما يحسب للفريق في بدايات انطلاقته الكبيرة نحو العالمية.

وفي رصده لمجريات طواف أبوظبي، ركز الموقع الرسمي للاتحاد الدولي على أهمية الحدث الذي وصفه بأنه الأهم في منطقة الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن أبوظبي تنفرد باحتضان الحدث الأكبر في سباقات الدراجات الهوائية، وهو الأمر الذي سيكون له مفعول السحر في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة من المنطقة الشرق أوسطية، وكذلك خلق قاعدة ممارسة كبيرة في المنطقة لرياضة الدراجات.

وأشاد التقرير بالمتسابق روي كوستا بطل مرحلة العين ونجم الطواف، والذي سيكون عليه خوض الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة بداية من سباق إيطاليا، وهي البلد التي اعتاد كوستا على تحقيق الانتصارات فيها، وهو ما حدث في توسكاني عام 2013.

وحرص موقع «tuttopici» المتخصص في سباقات الدراجات الهوائية، على إبراز تتويج فريق الإمارات والمتسابق روي كوستا، وأشار إلى أن الاحتفال بفوز فريق الإمارات كان كبيراً لأن الحدث أقيم على أرض الإمارات، وهو ما جعل الاهتمام بالحدث مضاعفاً، وأشاد التقرير بالفريق الذي ينتظره مستقبل كبير، ونقل تصريحات كوستا الذي قال: إن أجواء الفريق أقرب إلى العائلة الواحدة، وهي الروح التي تمهد الطريق لتحقيق الانتصارات.