64 خيلاً تتنافس في سباق «الصفوح»

محمد حسن (دبي)

ينظم مضمار جبل علي، بعد غدٍ، حفل سباقه العاشر وقبل الأخير، ضمن برنامج سباقات الموسم، ويتألف السباق الذي أطلق عليه اسم «الصفوح» من ستة أشواط بمشاركة 64 خيلاً، خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية للأشواط الستة 520 ألف درهم. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته إدارة المضمار ظهر أمس، في قاعة المجلس بالمضمار، بحضور المهندس شريف الحلواني نائب المدير العام لمكتب سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مدير مضمار جبل علي، وسالم السبوسي مدير سباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وعامر مكي من بنك دبي التجاري، وعبدالحليم برقاوي من الشركة العربية الإسكندنافية للتأمين «أسكانا»، وكارتيكان سيلفرتنام من شركة توم كريش، وياسر مبروك من هيئة الإمارات لسباق الخيل.

ونقل المهندس شريف الحلواني تحيات سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم إلى الحضور، وقال: سموه يدفعنا دائماً لنواصل مسيرة النجاح بالمضمار العائلي، تلك التي أضحت حقيقة واقعة بفضل توجيهات سموه، وبالطبع للدور الرائد الذي يقوم به شركاؤنا رعاة السباقات، وفي مقدمتهم، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

وأعرب ممثلو الشركات الراعية للسباق عن شكرهم لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على إتاحته الفرصة لهم للمشاركة بالرعاية خلال سباقات المضمار، مؤكدين التزامهم بهذه الرعاية، دعماً للفروسية في دولة الإمارات.

ورصدت المؤسسات والشركات الراعية للسباق جوائز مالية للأشواط الستة، بلغت قيمتها الإجمالية 520 ألف درهم، حيث خصصت للشوط الأول برعاية توم كريش جوائز بقيمة 80 ألف درهم، وللشوط الثاني برعاية بنك دبي التجاري 100 ألف درهم، ويقام الشوط الثالث «الرئيس» برعاية «شادويل»، وتبلغ قيمة جوائزه 110 آلاف درهم، وخصصت 85 ألف درهم للشوط الرابع وهو برعاية أسكانا، و60 ألف درهم للشوط الخامس برعاية مؤسسة تسويق السباقات الأيرلندية، أما الشوط الختامي، فتبلغ قيمة جوائزه المالية 85 ألف درهم برعاية «أس آي أس»، ورصدت 6000 درهم لمسابقة أفضل الخيول مظهراً، برعاية بطولة دبي الدولية للجواد العربي، بواقع 1000 درهم في كل شوط.

وتقدم اللجنة المنظمة والشركات الراعية لسباقات المضمار 130 جائزة عينية قيمة لجمهور السباقات سيتم السحب عليها، ابتداء من الثانية عشرة منتصف النهار، وبين الأشواط، وفي نهاية السباق بواسطة كوبونات مجانية سيتم توزيعها على الجمهور عند بوابات الدخول، إلى جانب العديد من الجوائز النقدية لجمهور السباق، مقدمة من الشركات المساندة، والداعمة لإنجاح السباق.

ورصدت إدارة المضمار جوائز نقدية لمسابقة الأشواط، وبلغ إجمالي الجوائز 60 ألف درهم، منها 40 ألفاً للجائزة المالية الكبرى و20 ألفاً جوائز لترشيحات الأشواط، بمقدار 3500 درهم لكل شوط، ماعدا الشوط الرئيسي الذي رصدت له جائزة بقيمة 5 آلاف درهم.