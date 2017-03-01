نهائي كأس «مصارعة الناشئين» في كلباء

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم اتحاد المصارعة والجودو والكيك بوكسينج بطولة كأس رئيس الدولة للمصارعة للناشئين، التي تقام جولتها النهائية على صالة سيف اليعربي بمدينة كلباء بالمنطقة الشرقية غدا الخميس، بمشاركة 6 فرق تأهلت إلى الأدوار النهائية بعد التصفيات التي تمت في الدور التمهيدي بعد دمج الفرق في منتخبات المناطق وهي فرق العين، الشارقة، دبي، كلباء، التراث أبوظبي، ونادي الفجيرة للفنون القتالية.

وتأتي البطولة تجاوباً وتفاعلاً مع مبادرة «2017 عام الخير» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد اهتمام ودعم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية على اعتماد المصارعة ضمن أنشطة النادي مما كان له الأثر البالغ في طفرة الألعاب القتالية بالمنطقة الشرقية التي تتمتع بقاعدة كبيرة من أبطال المستقبل الذين ينتظرهم مستقبل كبير في مجال الألعاب الرياضية الفردية التي تحظى باهتمام الاتحاد.

وعقد اجتماع ضم العميد أحمد حمدان الزيودي نائب الرئيس المدير التنفيذي وياسر بومجيد ممثل الاتحاد لبحث مزيد من التنسيق الإداري والتنظيمي، وذلك امتداد للاجتماع الفني الذي ضم نادر أبوشاويش المدير الفني للنادي والكابتن شعبان السيد السكرتير الفني بالاتحاد بهدف الإعداد الجيد لاستضافة نادي الفجيرة للبطولة الغالية التي سخر لها الاتحاد بتوجيهات محمد بن ثعلوب الدرعي متطلبات النجاح كافة، بعد اعتماد الجدول الزمني، وشملت تسجيل اللاعبين وإجراء قرعة المباريات عن طريق الحاسوب «إلكترونياً» وتطبيق آخر ما وصل إليه الاتحاد الدولي للمصارعة من تقنيات من شأنها أن تسهم في تطور اللعبة.

كما وجّه رئيس الاتحاد اللجنة الفنية بالاتحاد برصد اللاعبين الواعدين البارزين خلال فعاليات هذه البطولة باختيار مجموعة من الأشبال والناشئين الصاعدين الذين يمثلون القاعدة الأساسية لتشكيل المنتخبات السنية لتلك الفئات، استعدادا للمشاركات القادمة، والذين ستتاح لهم الفرصة لدخول المعسكرات القادمة بمقر الاتحاد في أبوظبي.