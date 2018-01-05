الدولار يتراجع أمام معظم العملات واليورو قرب أعلى مستوى في 3 سنوات

لندن ونيويورك (رويترز)

هبط الدولار أمس الأول، بعد فشله في الحفاظ على مكاسب الجلسة السابقة عندما لقي دعماً من بيانات أميركية قوية ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي، بينما استأنف اليورو الصعود ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر أيلول يوم الثلاثاء حيث دفع التفاؤل بشأن اقتصاد منطقة اليورو العملة الأوروبية الموحدة لتجاوز مستوى 1.20 دولار للمرة الأولى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

وانخفض مؤشر الدولار 0.32% إلى 91.865 في أواخر التعاملات بالسوق الأميركي. وحصلت العملة الأميركية على بعض الدعم الأربعاء، حيث تعافت بعد صدور بيانات قوية لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء. واكتسب الدولار المزيد من الدعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي أكد أن البنك المركزي ما زال متجها لرفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام الحالي.

وبعد أن سجل مستوى منخفضاً عند 1.2005 دولار في وقت سابق من الجلسة، صعد اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2089 دولار عند أعلى مستوى له في الجلسة قبل يتراجع قليلاً إلى 1.2068 دولار في أواخر التعاملات بالسوق الأميركي.