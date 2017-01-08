بويمانـز: عقدي مع «الجوارح» 3 مواسم ومستقبلي «مجهول»!

منير رحومة (دبي)

منذ تعرضه لحادثة بلع لسانه في نوفمبر الماضي، اختفى الهولندي رود بويمانز لاعب الشباب عن الملاعب، تاركاً الكثير من علامات الاستفهام حول مصيره مع «الجوارح»، ومستقبله الكروي، خاصة أنه مرتبط مع «الأخضر» بعقد لثلاثة مواسم.

وفي الوقت الذي توقع فيه الكثير أن يتم فك الارتباط بينه وبين إدارة الأخضر بالتراضي، ومغادرته للقلعة الخضراء بسبب خطورة الإصابة التي تعرض لها في الرأس وحاجته للابتعاد عن أية احتكاكات قوية، جاءت التقارير الطبية التي أجراها اللاعب مع بداية السنة الجديد لتؤكد شفاءه وقدرته على العودة لخوض المباريات، مما جعل بويمانز يظهر من جديد في تدريبات الشباب بانتظار تحديد مصيره قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وبخصوص جديد حالته الصحية، قال بويمانز في حوار مع «الاتحاد» «سعيد بنتائج الفحوصات الطبية، التي أظهرت التخلص من تجمع السائل في الرأس، وقدرتي على مشاركة زملائي التدريبات، حيث كنت طوال الفترة الماضية أتدرب بشكل منفرد تفادياً للاحتكاكات القوية، والآن يمكنني اللعب والمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، خاصة أنني جاهز بدنياً».

وعن رد فعله بعد أن تم استبعاده من القائمة، والتعاقد مع الغاني نانا بوكو اللاعب الأجنبي الجديد في خط الهجوم، قال «أنا متفاجئ إلى درجة الشعور بخيبة الأمل من تعامل إدارة الشباب معي، حيث لم يخبرني مسؤولو النادي بقرار استبدالي، ولم يناقشوا مستقبلي مع الفريق، خاصة أنني مرتبط بعقد لثلاثة مواسم، لذلك لم أستوعب ما حدث، ومصدوم منه».