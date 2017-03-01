بطولة الشيخة فاطمة لرماية السيدات تطوف القارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية لرماية السيدات، عن تفاصيل النسخة الأولى من البطولة التي تجوب العالم، وتطوف القارات، والتي تنطلق جولتها الأولى من نادي العين للفروسية والرماية والجولف من 5 إلى 13 أبريل المقبل في رماية الخرطوش للتراب والإسكيت، بالإضافة إلى مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء،

وتنتقل البطولة إلى مصر، حيث تقام هناك منافسات المسدس والبندقية ضغط الهواء من 24 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، وتحتضن أوروبا مسابقات المسدس والبندقية ضغط الهواء، حيث ستكون هناك جولة في إحدى مدن أوروبا من 6 إلى 14 يوليو المقبل تحددها اللجنة المنظمة، وتنتقل بعد ذلك إلى مدينة تودي الإيطالية، حيث تحضن مسابقات الخرطوش من 21 إلى 28 أغسطس.

وتشهد المملكة المغربية جولة من جولات البطولة، حيث تستضيف مسابقة رماية الخرطوش من 6 إلى 14 أكتوبر المقبل في مدينة مراكش، وسيكون هناك حفل ختامي لتتويج أبطال السنة الأولى خلال ديسمبر بأبوظبي.

ومن المنتظر أن تعقد اللجنة المنظمة العليا للبطولة مؤتمراً صحفياً موسعاً قبل البطولة بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للرماية، للإعلان عن التفاصيل الكاملة للحدث، وفي مقدمتها الجوائز المالية والشركات الراعية.