«رسالة من القلب» في «دولية» فزاع لرفعات القوة

دبي (الاتحاد)

انطلقت، مساء أمس الأول، النسخة الثامنة لبطولة فزاع الدولية الثامنة لرفعات القوة التي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وأهدى أسامة البلوشي الإمارات الميدالية الأولى حينما حصد برونزية الناشئين برفع 58 كجم، فيما جاء حفل الافتتاح الذي أقيم بنادي دبي للمعاقين مبسطاً في فقراته والذي قدم رسالة من القلب للعالم أن الإمارات هي الحاضنة للمبدعين والمتفوقين في كل المجالات، وتحديداً ذوي الإعاقة.

حضر الافتتاح محمد محمد فاضل الهاملي، رئيس اتحاد المعاقين، وثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع لذوي الإعاقة، وماجد العصيمي مدير بطولات فزاع لذوي الإعاقة، وعبد الكريم جلفار نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للمعاقين، رئيس اتحاد اليد، وجون آموس رئيس لجنة رفعات القوة في اللجنة البارالمبية الدولية، والوفود المشاركة في البطولة التي تضم 194 لاعباً من 33 دولة.

وقال ثاني جمعة بالرقاد في كلمة الافتتاح: «إن فرحتنا تتمثل في رؤية السعادة في عيون الجميع، خصوصا وان البطولة ستتواصل لمدة خمس سنوات بعد تجديد الشراكة مع لجنة رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية بداية من العام الحالي، لتحمل هذا المسمى الجديد، كونها واحدة من جولات بطولة العالم، ونأمل دائماً أن تواصل البطولة نجاحاتها بفضل جهود الجنود المجهولين خلف الكواليس من المتطوعين وفرق العمل».

وتابع: للمرة الأولى يشارك بالبطولة 33 دولة، وهي مشاركة قياسية تمنحنا المزيد من الثقة لمواصلة مسيرة النجاح، ووجه الشكر إلى وسائل الإعلام على دعمها من أجل إبراز بطولات فزاع وإلى الشركات الراعية.