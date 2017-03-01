  • الأربعاء 02 جمادى الآخرة 1438هـ - 01 مارس 2017م
  12:43    حادث حريق سيارة على شارع السعادة المتجه نحو دبي مول ومنطقة داون تاون والدفاع المدني في دبي يسيطر على الحريق        12:46    انفجار قوي يهز أرجاء العاصمة الأفغانية         01:20     وقوع انفجار ثان في كابول        01:21     متحدث رسمي: طالبان تقول إنها هاجمت 3 أهداف في كابول وأحدثت خسائر كبيرة في الأرواح         01:26     إسرائيل تهدم مبنى سكنيا فلسطينيا في القدس         01:30     طالبان تقول إنها هاجمت أهدافا في العاصمة الأفغانية كابول     

خالد بن زايد يشهد ختام كأس العالم لرماية المعاقين

العرياني يحصد ذهبية البندقية 50 متراً
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وبحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، أسدل الستار أمس الأول على بطولة كأس العالم لرماية المعاقين 2017، بتنظيم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وبعد صرع قوي ومثير مع العديد من نجوم العالم، استطاع منتخبنا الوطني على مدار الستة أيام الماضية أن يحصد ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية ومثلها برونزية حققها الراميان عبدالله الأحبابي (ذهبيتان وفضية) وعبدالله سلطان العرياني (ذهبية وفضية).

وفي منافسات اليوم الأخير، فاز البطل الأولمبي عبدالله العرياني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بندقية 50 متراً بثلاث وضعيات، تلاه الرامي السلوفاكي ميلومسكا ريدسيف في المركز الثاني صاحب الميدالية الفضية، بينما حصل الرامي التايلاندي أنتون إديتدت على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى صعيد في منافسات بندقية 10 أمتار، نال الرامي السويدي كوكبل ريان المركز الأول والميدالية الذهبية واحتل البريطاني جونسن فيليب المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حصل الأوكراني كوفاليسي فيسي على المركز الثالث.

وبعد نهاية المنافسات، قام سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية بتتويج الفائزين، بحضور مبارك الشامسي وعبدالله الحميدان عضوا مجلس إدارة المؤسسة والدكتور عبدالله الوحشي رئيس مجلس الإمارات لتنمية علاقات العمل الراعي الرسمي لمنتخبنا الوطني للمعاقين وعبدالله الكمالي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية ومبارك العرياني المدير التنفيذي لنادي الرماية بالإنابة وراشد الهاجري رئيس اللجنة الإعلامية وعدد من المسؤولين ورؤساء الوفود وأعضاء لجان البطولة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا