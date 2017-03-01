العرياني يحصد ذهبية البندقية 50 متراً

العين (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي وبحضور سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية، أسدل الستار أمس الأول على بطولة كأس العالم لرماية المعاقين 2017، بتنظيم مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف.

وبعد صرع قوي ومثير مع العديد من نجوم العالم، استطاع منتخبنا الوطني على مدار الستة أيام الماضية أن يحصد ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية ومثلها برونزية حققها الراميان عبدالله الأحبابي (ذهبيتان وفضية) وعبدالله سلطان العرياني (ذهبية وفضية).

وفي منافسات اليوم الأخير، فاز البطل الأولمبي عبدالله العرياني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات بندقية 50 متراً بثلاث وضعيات، تلاه الرامي السلوفاكي ميلومسكا ريدسيف في المركز الثاني صاحب الميدالية الفضية، بينما حصل الرامي التايلاندي أنتون إديتدت على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وعلى صعيد في منافسات بندقية 10 أمتار، نال الرامي السويدي كوكبل ريان المركز الأول والميدالية الذهبية واحتل البريطاني جونسن فيليب المركز الثاني والميدالية الفضية فيما حصل الأوكراني كوفاليسي فيسي على المركز الثالث.