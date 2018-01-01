البرلمان يعجز عن حل معضلة كركوك في انتخابات 2018

سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، السليمانية، أربيل)

أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، أن كركوك تشكل معضلة الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 12 مايو 2018، إذا عجز البرلمان عن تمرير التعديل الذي أجري على قانون الانتخابات ليشملها. في حين دعا قيادي كردي في حركة التغيير إلى إعادة النظر بإدارة الحكم في العراق بنحو يؤمن جعل السنة والأكراد «شركاء حقيقيين» بالحكم، معتبرا أن المرحلة المقبلة تتطلب أن يكون النظام السياسي في إقليم كردستان برلمانياً وأن تكون قواته الأمنية «غير حزبية»، وأن تجرى الانتخابات بإشراف دولي بعد تدقيق سجل الناخبين.

وقال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي محسن سعدون أمس، إن البرلمان صوت على جميع فقرات التعديل الجديد على القانون، باستثناء مادتين تتعلقان بمحافظة كركوك عجز عن حل مشكلتهما، إذ مازالت هناك خلافات حولهما داخل مجلس النواب.

وأوضح أنه في حال فشلت الكتل البرلمانية في الاتفاق على تمرير التعديل على هذا القانون، فإن بنوده الحالية تعد نافذة وتمنع إجراء الانتخابات المحلية في كركوك.

وفي سياق متصل، رأى النائب التركماني حسن توران بأن مشكلة كركوك لا تحل إلا بحل مجلس المحافظة. وقال توران «طالبنا مجلس النواب العراقي كأعضاء عن كركوك بحل مجلس المحافظة كجزء من الحل عبر وثيقة موقعة من قبل 150 نائباً».