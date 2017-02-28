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6 فوائد رائعة للابتعاد عن الكربوهيدرات
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 مارس 2017

الاتحاد نت

من منّا لا يحب الكعك والحلوى ورقائق البطاطا وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات؟ لكن الغريب أن الهوس بأطعمةٍ مثل هذه، لا يتنافى مع إدراكنا الكامل للأضرار الناجمة عن تناولها. وربما يشجعنا على التوقف عن ذلك، ما استعرضته مجلة «تايم» الأميركية من فوائد مذهلة للابتعاد عن هذه المركبات العضوية التي تتميز بطعمها الحلو بشكل عام.

1- حرق الدهون المتراكمة:

من شأن تقليل الكميات التي نتناولها من الكربوهيدرات إجبار جسدك على حرق مخزونه من الدهون المتراكمة في منطقتي البطن والمؤخرة لتعويض الطاقة التي خسرها بسبب توقفه عن التهام تلك المواد الغنية بالسعرات الحرارية.

2 - تقليل حدة الشعور بالجوع:

لا تسد السعرات الحرارية شعورك بالجوع وإنما تقوم بذلك عناصر غذائية مثل الألياف والبروتينات وما يُعرف بـ«الدهون الصحية». وتفتقر «الكربوهيدرات المكررة البسيطة» إلى تلك العناصر، حتى وإن كنت تحصل منها وبسرعة على سعراتٍ رخيصة الثمن، وهو ما يبقيك جائعاً مهما تناولت منها.

3 - وداعاً لـ«الكرش»: ... المزيد
     
 

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