«زايد لطاقة المستقبل» تؤكد دور الإمارات في دعم الاقتصاد الأخضر

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد المرشحون النهائيون لجائزة زايد لطاقة المستقبل عن فئة «المنظمات غير الربحية» أن الجائزة توفر منصة مثالية للتواصل مع مجتمع عالمي من رواد ومبتكري الطاقة المستدامة، موضحين أن دولة الإمارات تحتل مكانة رائدة عالمياً في دعم جهود بناء الاقتصاد الأخضر، وفي التوعية، وتسليط الضوء على إمكانية تنفيذ البرامج والسياسات في مجالات الطاقة والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية بطريقة مستدامة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»: مستقبل كوكبنا يعتمد على الدول الرائدة والمبتكرة، مثل دولة الإمارات التي يمكن أن تشكل نموذجاً يحتذى به في الاستثمار في استخدامات الطاقة المتجددة، والتقنيات الخضراء، والمبادرات التي تحسن نوعية الهواء على كوكبنا، وتحافظ على مواردنا المائية، وتضمن بيئة صحية للأجيال القادمة.

وأوضحوا أن جائزة زايد لطاقة المستقبل تعد واحدة من أهم الجوائز الدولية المرموقة والرائدة في مجال الطاقة المتجددة، حيث تشجع المنظمات المبتكرة التي تعمل على تحسين حياة الإنسان من خلال حلول الطاقة المتجددة، كونها تستقطب الاهتمام الدولي والإشادة بالحلول المبتكرة التي تعالج مشاكل تغير المناخ وأمن الطاقة والتنمية الاقتصادية.

وأشادوا برؤية قيادة دولة الإمارات الرامية إلى تبني حلول الطاقة المستدامة في مختلف أنحاء العالم، وبرؤية شركة «مصدر» وجهودها الضخمة في دعم عملية التحول نحو الاعتماد على الطاقة المستدامة من خلال البحث، والتعليم، والابتكار، والتمويل.