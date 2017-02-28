نحو توطين «نوعي» في البنوك الشهر المقبل.. وغرامات في 2018

يوسف البستنجي (أبوظبي)

يحدد مصرف الإمارات المركزي، نسباً مستهدفة للتوطين في البنوك قبل نهاية الشهر المقبل، تهدف إلى تحقيق توطين «نوعي» وليس «كمي» فقط، يسهم في بناء كوادر وطنية قيادية في القطاع المصرفي، ويقوم على نظام النقاط.

ووفقاً لمصدر مصرفي مطلع، فإن تحديد مستويات مستهدفة للتوطين لكل بنك سيتم بشكل منفصل، مشيراً إلى أن النظام الجديد سيتيح للمواطنين تولي دور قيادي، والوصول للوظائف المالية الحساسة، مثل إدارة الخزينة، والمخاطر، والائتمان، وغيرها من الوظائف ذات الطبيعة التقنية المتخصصة، في الوقت الذي يتم التركيز حالياً على وظائف ذات مستويات أقل.

وأوضح لـ«الاتحاد» أن المصرف المركزي يهدف لتحقيق توطين نوعي، يسهم في بناء كوادر وطنية قيادية مصرفية متخصصة، وعدم الاعتماد على التوطين الكمي فقط.

وبين المصدر أنه وفقاً للنظام الجديد الذي اعتمده المصرف المركزي وبدأ العمل على تطبيقه تجريبياً اعتباراً من 2017، سيتم قياس حدود التزام البنك المعني بسياسة التوطين من خلال نظام النقاط الذي سيكون الالتزام به إجبارياً اعتباراً من 2018، على أن يكون العام الحالي عاماً تجريبياً لتطبيق النظام.