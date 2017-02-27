النمسا لا ترحب بزيارة لأردوغان قد تخدم حملته

فيينا(أ ف ب)

أعلن وزير خارجية النمسا سيباستيان كورتز أمس أن بلاده لا ترحب بزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إطار حملته للاستفتاء حول قانون يعزز صلاحياته الرئاسية في أبريل.

وقال الوزير في تعليق على فيسبوك «بإمكان الرئيس التركي أن يأتي إلى أوروبا والنمسا في زيارات رسمية ثنائية لكن ليس لتصدير حملته الانتخابية إلى النمسا». وأوضح أنه في حال عقد اردوغان لقاء مع أتراك في النمسا، فذلك سيؤجج «الانشقاقات» و«التوتر» داخل الجالية التركية في البلاد. ويعيش في النمسا نحو 360 ألف شخص من أصل تركي بينهم 117 الفا من المواطنين الأتراك.