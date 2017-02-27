الاتحاد الأوروبي يشدد عقوباته على كوريا الشمالية

بروكسل (أ ف ب)

تبنى الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية تترجم تدابير فرضها مجلس الأمن الدولي على بيونج يانج لتجاربها النووية وإطلاقها صواريخ باليستية.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي (الهيئة التي تضم الدول الأعضاء) في بيان «إن العقوبات تشمل قيوداً على صفقات الفحم الحجري والحديد» من كوريا الشمالية.

وهذه الإجراءات التي تترجم قراراً دولياً يعود إلى نوفمبر 2016، تشمل أيضاً «حظراً على استيراد النحاس والنيكل والفضة والزنك» من هذا البلد.

وتشمل أيضاً حظر تصدير مروحيات وسفن إلى كوريا الشمالية، و«تشديد القيود المفروضة على قطاعي المال والنقل». وكانت أولى العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على كوريا الشمالية فرضت اعتباراً من 2006.