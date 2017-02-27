قضاة تونس يدخلون في إضراب عام

ساسي جبيل(تونس)
دخل القضاة في تونس أمس في إضراب عام في كل محاكم البلاد احتجاجا على أوضاعهم المادية. ونفذ القضاة إضرابا حضوريا في كافة المحاكم عدا الجلسات العاجلة المرتبطة بقضايا الطفولة وتسريح الموقوفين. ويأتي الاضراب بدعوة من جمعية القضاة على خلفية مطالب بتحسين الأوضاع المادية في القطاع، وتحسين ظروف العمل في المحاكم. وتشهد تونس في فترة ما بعد الثورة منذ 2011 إضرابات متكررة في عدة قطاعات من بينها التعليم والصحة لنفس المطالب المرتبطة بتحسين الأجور. وتقول الحكومة الحالية إنها عاقدة العزم على المضي قدما في تطبيق إصلاحات صعبة في الإدارة ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بضغوط من المؤسسات المالية الدولية.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن حكومته حققت عدة نجاحات في ستة أشهر، وأنّ أهمها تحسّن الوضع الأمني والنمو والاقتصاد، مضيفا أن من أساسيات عمل الحكومة، خلق الثقة بين الشعب والدولة، وخاصة مع الفئة الشابة. وقال الشاهد في حوار خاص مع قناة «الحوار التونسي» التلفزيوني، الليلة قبل الماضية إن «حرائق الاحتجاجات» التي شهدتها مؤخرا أغلب جهات البلاد ، تعتبر تجسيدا لانعدام الثقة في الحكومة وتعبيرا عن الوضع الاجتماعي للبلاد والفقر والتهميش. وأضاف الشاهد أن الحكومة مطالبة «بإطفاء الحرائق» والتواصل المستمر مع الشعب مشيرا في ذات السياق إلى أن حكومته اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي .
|
|