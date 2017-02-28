الجيش الليبي يواصل تقدمه في بنغازي

بنغازي، جنيف، موسكو (وكالات)

أعلن رائد فضل الحاسي، آمر تحريات القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي، أن ثلاثة عناصر تابعين لتنظيم «داعش» الإرهابي قتلوا جراء المواجهات العنيفة التي يشهدها محور عمارات 12 غرب بنغازي. وأضاف الحاسي، في تصريحات صحفية، أن القوات الخاصة والوحدات المساندة لها تتقدم بخطى ثابتة للسيطرة على مواقع جديدة، مؤكدًا أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تحرز تقدما كبيرا في المحور،حسب موقع«بوابة أفريقيا الاخبارية» الليبي.

من جانبه قال الناطق باسم القوات الليبية الخاصة (الصاعقة)، العقيد ميلود الزوي أمس إن هذه القوات سيطرت على مواقع جديدة في محور «عمارات 12»، الواقع بين بوصنيب وقرية المجاريس في منطقة قنفودة غرب مدينة بنغازي الليبية.

وقال الزوي لموقع «بوابة الوسط» الإلكتروني أمس، إن قوات الصاعقة هاجمت مواقع ومراصد التنظيمات الإرهابية من الناحية الجنوبية وفرضت سيطرتها عليها بعد مواجهات عنيفة، نتج عنها مقتل ثلاثة إرهابيين بينهم تونسي الجنسية.

من جهة أخرى، اعترف رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، فايز السراج، في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس، بـ«وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مختلف مناطق ليبيا»، مستهجناً «قيام بعض الجهات الليبية بفرض قيود على سفر المرأة».

وفي سياق آخر، أكد السراج أن « ليبيا بلد عبور للهجرة غير الشرعية»، مؤكداً أن السلطات تعمل «على منع ذلك»، مضيفاً: «نحن مستعدون للتعامل مع الجميع للحد من الهجرة غير الشرعية». من جهة أخرى، اعتبر السراج أن الاشتباكات الدامية في طرابلس انتهت بعد تنفيذ اتفاق وقف القتال، مشيراً إلى تكليف الوزارات المختصة بعلاج الجرحى وتقديم الجناة إلى العدالة. كما أعلن السراج نهاية تنظيم داعش في ليبيا، مؤكدا عودة حوالي 6000 عائلة إلى بيوتها في سرت، بعدما ظلت نازحة لمدة سنة ونصف.

إلى ذلك، أكد مصدر في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس أن زيارة رئيس المجلس فائز السراج المرتقبة لموسكو ستكون بداية شهر مارس المقبل.

وقال المصدرإن السراج يجري محادثات مع المسؤولين الروس يومي الخميس والجمعة المقبلين، حول آخر تطورات الأزمة الليبية، والجهود الإقليمية والدولية الجارية لحل هذه الأزمة. وكان نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أعلن أن السراج سيزور روسيا في الأيام المقبلة.