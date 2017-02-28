الإمارات تشارك في مؤتمر وزاري عربي حول «الإرهاب» في شرم الشيخ

أحمد شعبان - القاهرة

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المصري، مؤتمر الإرهاب والتنمية الاجتماعية «أسباب ومعالجات»، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ، وتنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، ووزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب، ومجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ورؤساء المكاتب التنفيذية ورؤساء الدورات الحالية لمجالس العدل والداخلية والإعلام العرب، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور حول الإرهاب وأثره على التنمية الاجتماعية، والحفاظ على النسيج المجتمعي والعلوم الاجتماعية والخطاب الديني في مواجهة الإرهاب، إضافة إلى دعم الشباب والأسرة لمواجهة الفكر المتطرف والمجتمع المدني والقطاع الخاص كشريك رئيس للقضاء على الإرهاب.

ويهدف المؤتمر للوصول إلى تصور شامل حول كيفية القضاء على الإرهاب، لافتا إلى إصدار «إعلان وزاري» في هذا الصدد في ختام أعمال المؤتمر يرفع إلى القمة العربية المقبلة في الأردن نهاية مارس المقبل.

وأكد رئيس الوزراء المصري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، على جهود الدولة المصرية في التعامل مع قضية الإرهاب والتصدي له بآليات مختلفة من خلال تضافر جميع قوى المجتمع، مشيراً إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على التحذير الدائم من مخاطر الإرهاب وتأثيراته السلبية على تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدعوة إلى تكاتف وتعاون كل دول العالم ووقوفها صفاً واحداً فى مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وصولاً إلى اقتلاعه من جذوره.