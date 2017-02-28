تقدم سريع للقوات العراقية غرب الموصل وتحرير أحياء جديدة

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

حررت القوات العراقية أمس، أحياء جديدة في غرب الموصل في محافظة نينوى شمال العراق، من سيطرة تنظيم «داعش»، في وقت دق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ناقوس الخطر في الساحل الأيمن للمدينة بالتزامن مع إعلان مصدر أمني في محافظة صلاح الدين مقتل 4 جنود عراقيين وعنصر من «داعش» بهجوم مضاد شن على مواقع التنظيم الإرهابي شرق تكريت.

وقال قائد حملة «قادمون يا نينوى» إن قوات الجيش استعادت أمس، قرية تل الرمان غرب الموصل من قبضة تنظيم «داعش». وأوضح الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله في بيان أن قطعات الفرقة المدرعة التاسعة حررت قرية تل الرمان (قرية العبور) ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات.

ويأتي التقدم بعد قليل من تمكن قوات الفرقة المدرعة التاسعة من استعادة قرية خبيرات العطشانة جنوب ناحية بادوش بـ7 كيلومترات. وقال يارالله في منطقة تلول العطشانة إن «القوات تتقدم كما هو مخطط لها بشكل عام، وتفعل ذلك بسرعة».

وكانت القوات العراقية قد استعادت في وقت سابق أمس حيي الجوسق والطيران جنوب الموصل من جهة الساحل الأيمن. وقال يار الله إن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع تمكنت من تحرير حي الطيران في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ونقلت قناة «العراقية» عنه ا تحرير الحي ورفع العلم العراقي فوق مبانيه.