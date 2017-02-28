السعودية وماليزيا توقعان 4 اتفاقيات تعاون

كوالالمبور (وكالات)

وقعت حكومتا المملكة العربية السعودية وماليزيا أمس، أربع مذكرات تفاهم في المجالات التجارية والاستثمارية والعمل والموارد البشرية، إضافة إلى التعاون التعليمي والإعلامي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن توقيع المذكرات تم بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، ومحمد نجيب عبدالرزاق، رئيس وزراء ماليزيا، في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وكان خادم الحرمين الشريفين ومحمد نجيب عبدالرزاق قد بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وبدأ العاهل السعودي الليلة قبل الماضية زيارة رسمية إلى ماليزيا تستغرق 4 أيام، وذلك في مستهل جولة آسيوية تشمل ست دول أخرى هي إندونيسيا وبروناي واليابان والصين وجمهورية المالديف، والأردن. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان سيلتقي خلال جولته قادة تلك الدول لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانب آخر، أوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمي، أن الجولة التاريخية التي يقوم بها حالياً خادم الحرمين الشريفين، وتشمل دولاً آسيوية، تشكل تجسيداً مهماً للعمل الإسلامي المشترك. وقال في تصريح أوردته (واس)، إن جولة خادم الحرمين الشريفين، تسهم بشكل قوي في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة، منوهاً بالدور المهم الذي تضطلع به حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين التي تحتضن مقر الأمانة العامة، وعدداً من المؤسسات التابعة لها، في تسهيل أعمال منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم كل سبل الدعم لها.