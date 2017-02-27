مقديشو: حريق في أحد الأسواق يوقع 8 قتلى وجرحى

مقديشو (وكالات)

ذكرت الشرطة الصومالية أن حريقا ضخما اندلع أمس في واحد من أكبر الأسواق في شرق أفريقيا، في العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين. وقال عمدة مقديشو، يوسف حسين جمالي، إن الحريق أدى إلى إتلاف بضائع تقدر قيمتها بمئات الآلاف من الدولارات، في سوق باكاراها.

ولم يعرف بعد سبب اندلاع الحريق، وهو الثاني الذي يقع في السوق في غضون أقل من شهرين. وأوضح جمالي أن من الضروري البحث عن حلول للحيلولة من دون وقوع حرائق في المستقبل، من شأنها تدمير السوق.

من جانب اخر ذكر مسؤولو أمن وشهود عيان أن خمسة جنود صوماليين أصيبوا أمس عندما انفجرت سيارة كانوا يطاردونها في العاصمة مقديشو.

ويعتقد أن السيارة كانت تقل مسلحين من جماعة الشباب الإرهابية.