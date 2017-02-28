عباس يحذر من نقل أي سفارة إلى القدس

عبد الرحيم الريماوي، علاء المشهراوي، وام (جنيف، القدس، رام الله)

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها تشجيع الاستيطان أو السكوت عن انتهاك المقدسات. كما حذر من نقل سفارة أي دولة كانت الى القدس باعتبار القدس الشرقية أرضاً محتلة وعاصمة لدولة فلسطين وليس معترفا بقرارات ضمها.

وأكد عباس - في كلمة له أمس أمام افتتاح اعمال الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان في الامم المتحدة في جنيف - وقوفه الدائم ضد كل أشكال الإرهاب ونبذه في المنطقة وفي أنحاء العالم كافة، مشيراً الى استعداد الفلسطينيين للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم والإدارة الأميركية الحالية لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وبما يضمن تحقيق حل الدولتين وطبقا لحدود العام 1967. ودعا الدول التي اعترفت بإسرائيل وتؤمن بحل الدولتين أن تدافع عن هذا الحل وتدعمه وذلك بالاعتراف بدولة فلسطين حماية لهذا الحل أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه.

وقال إن فلسطين اليوم حقيقة واقعة وذات جذور اصيلة في النظام الدولي بعد أن اعترف بها المجتمع الدولي كدولة مراقب في العام 2012 وانضمامها الى العديد من الوكالات والمعاهدات الدولية حيث اعترفت بها 138 دولة ورفع علمها في الأمم المتحدة. وأضاف «من غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة او محاولات دمج لها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الاسرائيلية الحالية أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت». وجدد الرئيس الفلسطيني الطلب في كلمته بايجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني يضع حدا لانتهاك حقوقه الأساسية وبما يضمن التوقف عن مصادرة الأراضي والاستيلاء على أحواض المياه الجوفية ومواصلة الاعتقالات وهدم المنازل وغيرها من الممارسات العنصرية. كما طالب بوضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد لانهاء الاحتلال وازالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 لتعيش بأمان واستقرار جنبا الى جنب مع إسرائيل.

وشن الطيران الإسرائيلي ظهر أمس غارات جوية على قطاع غزة بعد سقوط قذيفة اطلقت فجراً من القطاع على جنوب إسرائيل، دون وقوع إصابات، حسبما اعلن مصدر امني في القطاع الخاضع لسيطرة حماس.