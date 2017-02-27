مليشيات الحوثي تفرض إتاوات على طلاب المدارس في صنعاء



تاريخ النشر: الثلاثاء 28 فبراير 2017 عدن (الاتحاد) أصدرت مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية قراراً بفرض إتاوات على طلاب المدارس في صنعاء. ونقلت مصادر تربوية أن قيادات المليشيات قامت بتهديد معلمين في مدارس على خلفية رفضهم قراراً يقضي باختلاس أموال من الطلاب بصورة غير قانونية، وأن المليشيات زعمت أن هذه الخطوة هدفها تسليم مرتبات المعلمين المتأخرة منذ أشهرم، في وقت شرعت مدارس بتنفيذ إضراب شامل للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة. وأوضح مصدر تربوي أن نائب مدير الأمن السياسي في صنعاء قام بالنزول إلى المدارس من بينها مدرسة علي عبدالمغني، وطالب المعلمين بفرض مبالغ تصل إلى 1000 ريال يمني على كل طالب من أجل تسديد رواتب المعلمين المتأخرة من أشهر. إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض من الكادر التدريسي ما دفع المسؤول الحوثي إلى تهديد المعلمين بالسجن.