«تمييز دبي» تؤيد إعدام قاتل عبيدة

محمود خليل (دبي)

أسدلت محكمة التمييز في إمارة دبي، الستار على قضية اغتصاب وقتل الطفل عبيدة التي شغلت الرأي العام منذ مايو الماضي، بتأييدها إعدام القاتل نضال عيسى عبد الله أبوعلي (أردني ـ 49 عاماً).

وجاء إصدار الحكم بعد تقديم محامي الدفاع عن المدان في الجلسة السابقة طعناً على حكم محكمة الاستئناف القاضي بإعدام نضال أبو علي، بهدف تطبيق القانون وتحقيق العدلة، وليس دفاعاً عن الجريمة البشعة التي ارتكبت بحق طفل بريء.

وأيدت المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس إعدام القاتل، بجناية القتل العمد المقترنة بجناية اللواط بالإكراه وخطف المجني عليه واحتساء الخمور وقيادة مركبته تحت تأثيرها.

وجاء في منطوق الحكم، الذي أعلنه رئيس محكمة التمييز، أن المحكمة قبلت بعرض النيابة العامة وأقرت بحكم الإعدام.