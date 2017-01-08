جماهير الجزيرة تحتفل بصفقة ليوناردو

مصطفى الديب (أبوظبي)

قدم الجزيرة لاعبه الجديد البرازيلي ليوناردو لوسائل الإعلام عصر أمس، من أرضية ملعب محمد بن زايد معقل «فخر أبوظبي»، في بداية ظهور اللاعب عقب توقيع عقد بين الطرفين مدته عامين ونصف العام.

حضر التقديم عدد من الجماهير الجزراوية، التي احتفلت باللاعب الجديد في مشهد رائع بالتقاط عدد من الصور التذكارية مع الوافد الجديد الذي صعد للمدرجات للاحتفال مع عشاق النادي.

تقدم مسؤولو الجزيرة، عايض مبخوت المدير التنفيذي للنادي، والجهاز الفني والإداري لفخر أبوظبي، ودخل ليوناردو بديلاً للمغربي مبارك بوصوفة في قائمة الفريق بسبب انضمام الأخير لمعسكر منتخب بلاده استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل في الجابون.

وتحدث الوافد الجديد لفخر أبوظبي لوسائل الإعلام، معرباً عن سعادته البالغة بالانضمام للنادي، وأكد أنه سمع كثيراً عن الجزيرة ويعرف النادي بشكل جيد للغاية هو الأمر الذي سهل كثيراً في مسألة انتقاله.